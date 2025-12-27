Sport

Jucătorul care l-a cucerit total pe Cristi Chivu: „Sunt cel mai mare fan al lui. Scouterii lui Inter să-l urmărească”

Cristi Chivu a avut doar cuvinte de laudă cu privire la un fotbalist pe care Inter l-a vândut în vara acestui an. Cine este jucătorul care i-a atras atenția antrenorului român
Bogdan Mariș
27.12.2025 | 14:33
Cristi Chivu a prefațat meciul Atalanta - Inter și a vorbit despre viitorul mijlocașului Aleksandar Stankovic, la care Inter a renunțat în vară. FOTO: Hepta
În conferința de presă premergătoare meciului cu Atalanta, ultimul al lui Inter din acest an, Cristi Chivu a vorbit despre partida de la Bergamo, dar și despre perioada de transferuri. Tehnicianul român și-a exprimat părerea și cu privire la Aleksandar Stankovic, mijlocașul de 20 de ani la care Inter a renunțat în vară.

Cristi Chivu, încântat de prestațiile fostului său elev, pe care Inter l-a vândut cu doar 9.5 milioane de euro

Cristi Chivu a lucrat cu Aleksandar Stankovic la juniorii lui Inter, însă „nerazzurrii” nu l-au păstrat în lotul pentru acest sezon. Mijlocașul sârb, fiul fostului mare fotbalist Dejan Stankovic, a fost vândut la gruparea belgiană Club Brugge pentru 9.5 milioane de euro, unde este un jucător de bază, având evoluții solide atât pe plan intern, cât și în UEFA Champions League.

Cristi Chivu a vorbit despre situația tânărului fotbalist. „Sunt foarte încântat. Îl cunosc de când era mic. Eu, alături de tatăl și de fratele lui, suntem cei mai mari fani ai lui. I-am insuflat valorile fotbalului. A avut curajul să taie cordonul ombilical și să meargă în Elveția (n.r. sub formă de împrumut la Luzern în sezonul 2024-2025) pentru a învăța. Apoi a semnat cu Club Brugge, care l-a dorit foarte mult.

E un copil inteligent care își știe clar drumul. Îl urmărim cu mare interes, nu cred că există un fan mai mare al lui Inter decât el. Prestațiile sale sunt suficient de bune pentru ca scouterii noștri să îl urmărească. E un produs al academiei noastre, are culorile ‘nerazzurre’ în sânge și iubesc faptul că se află la acest nivel”, a afirmat antrenorul român, conform fcinter1908.it. În contractul de transfer există o clauză prin care Inter l-ar putea aduce înapoi pe fotbalist, pentru 22 de milioane de euro în vara lui 2026 sau 25 de milioane în vara lui 2027.

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de Atalanta – Inter

Duminică, de la ora 21:45, Inter va disputa ultimul meci oficial din 2025, pe terenul celor de la Atalanta. Cristi Chivu a prefațat partida de la Bergamo. „Tot timpul a fost un meci greu, au construit ceva important timp de 9 ani sub comanda lui Gasperini. Au încercat să rămână la același nivel, să fie competitivi. Au câștigat Europa League.

Acum au găsit o consistență și sunt motivați. Știm că nu va fi ușor. Nu sunt niciodată meciuri ușoare, ținând cont de stilul lor de joc și de verticalitate. Trebuie să fim curajoși, să menținem dorința și spiritul, să jucăm vertical, să căutăm mingea a doua și să profităm de ocaziile pe care le vom avea”, a spus tehnicianul Interului.

Cristi Chivu a vorbit despre perioada de transferuri

Inter ar putea efectua mai multe mutări în perioada de transferuri din iarnă, cea mai mare problemă din lot fiind pe postul de fundaș dreapta, din cauza absenței lui Denzel Dumfries. Cu toate acestea, Cristi Chivu a evitat un răspuns concret în momentul în care a fost întrebat de jurnaliștii italieni despre transferuri.

„E tot timpul dificil pentru un antrenor să vorbească despre perioada de transferuri. Pare că e o lipsă de respect față de ceilalți jucători. Un antrenor nu poate să spună niciodată ce lipsește, de ce are nevoie, pentru că asta ar însemna că jucătorii săi nu se ridică la nivelul solicitat. Mă voi opri aici. Nu e ușor și am vrut să explic de ce”, a declarat acesta.

