Jucătorul care l-a dezamăgit pe Sorin Cârțu după Universitatea Craiova – Dinamo. „M-a surprins. A avut doar 15 minute bune. Aștept revanșa cu Rapid”

Scorul final a fost 1-1, iar ambele echipe păstrează șanse mari pentru un loc în play-off.

Universitatea Craiova – Dinamo 1-1

Oltenii au deschis scorul în prima repriză. Alexandru Mitriță a transformat o lovitură de la punctul cu var, dar “câinii roșii” au înscris golul egalizator în minutul 48. Boateng l-a învins pe Laurențiu Popescu.

Alex Cicâldău l-a dezamăgit pe Sorin Cârțu

Unul dintre jucătorii oltenilor care a dezamăgit în partida de duminică seara a fost Alex Cicâldău. Mijlocașul central s-a văzut mult prea puțin în joc. Pasele în treimea adversă au fost rare, iar multe dintre ele au fost greșite.

Sorin Cârțu, oficialul celor de la Universitatea Craiova, a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că Alex Cicâldău nu a făcut cel mai bun meci al său. Fostul antrenor al oltenilor a declarat că echipa lui Costel Gâlcă a jucat mai bine după ce mijlocașul a fost înlocuit de Houri.

„(N.r. Alex Cicâldău a făcut un joc slab) Da. Și pe mine m-a surprins. Schimbarea s-a făcut în minutul 70. A fost un reviriment odată cu intrarea lui Houri. S-a observat. Nu vreau să îl critic. Într-o analiză s-a văzut că Houri a ajutat mai mult atacurile noastre.

Una dintre ocaziile lui Lukic a venit după o pasă luminoasă de la Houri. Cicâldău are calitate. Eu mă așteptam să facă o partidă foarte bună pentru că a intrat bine în joc. S-a descurcat cu balonul între linii. A început bine, dar nu știu ce s-a întâmplat mai departe. A avut doar 15 minute bune

Din punctul meu de vedere, analitic, odată cu schimbarea lui, echipa a dinamizat jocul. El este un jucător important și sper să își ia revanșa cu Rapid”, a explicat Sorin Cârțu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Costel Gâlcă vrea un nou atacant

Costel Gâlcă, antrenorul Universității Craiova, s-a declarat nemulțumit de modul în care jucătorii săi au tratat fazele ofensive.

„E mai greu pentru noi să luăm ceea ce ne dorim tot timpul. Avem discuții cu unii atacanți și sperăm ca săptămâna viitoare să poată să vină cel puțin unul. Am putea să mai îmbunătățim jocul, adversarul este unul foarte bun, per total am fost mulțumit de tot ce am văzut în teren. Sunt mulțumit de ceea ce am văzut, mai puțin că nu am putut să marcăm”, a precizat Costel Gâlcă.

