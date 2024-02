. Gazdele au avut doi fotbaliști eliminați, dar chiar și așa liderul din SuperLiga a reușit să câștige. După meci, Ilie Dumitrescu a vorbit despre jucătorul de la FCSB care l-a fascinat.

Jucătorul care l-a fascinat pe Ilie Dumitrescu după FCSB – FC Botoșani 3-2: “E foarte bun!”

Ilie Dumitrescu a făcut o analiză a “roș-albaștrilor” după victoria cu FC Botoșani. Analistul TV a avut cuvinte de laudă la adresa mai multor fotbaliști ai gazdelor, însă .

“Foarte frumos lucrată faza asta de la golul lui Dawa. Băluță scoate maximum, deci incredibil cât de bine scoate, centrează perfect pentru Dawa. După golul de 2-1, Botoșani a început să riște și au venit câteva situații bune, iar Coman a marcat.

FCSB are o liniște în joc. Începutul a fost foarte bun. Olaru este un jucător care joacă foarte bine în zona centrală, cu Șut. Coman a fost într-o seară foarte bună.

Trebuie să remarc jocul făcut pe benzi de Băluță și Popescu, în ceea ce înseamnă momentele de după ce se pierde mingea. Progresul făcut la jocul fără minge contează foarte mult. În rest, Șut, normal, un jucător foarte important. Olaru, un travaliu extraordinar.

Băluță este într-o formă foarte bună și ajută. FCSB arată diferit fără Băluță și foarte bine cu Băluță în teren. Diferit, adică nu are aceeași consistență pe faza defensivă fără el. Băluță are un plus. Coman e la un nivel foarte bun, trebuie să recunoaștem, e un lider incontestabil”, a declarat Ilie Dumitrescu, la .

Florinel Coman, după FCSB – FC Botoșani: ”Diferența de puncte nu ne relaxează”

“Ne gândeam că ne așteaptă un meci greu, deși jucam cu ultima clasată. Era clar că vor veni cu o dăruire în plus, cu altă viteză de joc pentru că vin să joace cu echipa de primul loc și vor să se afirme.

Am început foarte bine meciul, ni l-am făcut ușor din minutul 6, gol dintr-o pasă foarte bună a lui Șut. Îmi ajut foarte mult echipa, nu sunt egoist, chiar dacă se mai spune asta.

Mă bucur foarte mult pentru echipă, pentru mine, sunt cifrele mele. Sunt fericit, pentru asta joc. Meciurile ca acestea îmi aduc fericirea. A fost o presiune, trebuie să învățăm să jucăm cu presiune cred că presiunea ne ajută să câștigăm meciurile.

Diferența de puncte nu ne relaxează. Ne-a bucurat eșecul Rapidului cum și ei se bucură de eșecurile nostre. Este o luptă care pe care. Este normal să ne bucurăm de înfrângerea altor echipe, cum se bucură și ei”, a spus Florinel Coman.