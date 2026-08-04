Jucătorul care l-a impresionat pe Dragomir la Rapid: „Nu știam că poate alerga atât”. Ce crede despre Pancu

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Nicio zi fără o profeție curajoasă a lui Mitică Dragomir! De această dată, „Oracolul de la Bălcești” a anunțat că FCSB poate câștiga campionatul doar dacă bucureștenii vor avea parte de liniște. Mai mult, a rămas impresionat de modul în care fug fotbaliștii de la Rapid, cu toate că giuleștenii ar avea nevoie de încă două transferuri tari pentru a spera la titlu.

„Oracolul de la Bălcești” a anunțat că FCSB poate câștiga campionatul doar dacă bucureștenii vor avea parte de liniște

Nu a fost „iertat” nici Daniel Pancu pentru declarațiile sale curajoase, în stilul caracteristic Mitică Dragomir în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ. „FCSB poate să ia campionatul anul ăsta. Dacă au liniște. Nu au liniște. Unde este haos nu e performanță.Am văzut ieri o repriză la Rapid, ar trebui să-l felicit pe Pancu pentru o declarație.

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Una bună și una rea. A spus că era imposibil să rezistăm în ritmul în care am jucat prima repriză. 100% se face antrenor. Dacă a putut să vadă chestia asta, că n-aveau cum să reziste și a 2-a repriză în așa ritm, efortul depus în prima repriză, luați minunile ălea de pun ei pe spate, au 6 jucători, peste 6000 metri în prima repriză. Știi ce înseamnă asta?”, și-a început discursul Dragomir.

Așadar, cheia e ca jucătorii Rapidului să joace tot campionatul la intensitate maximă și să fugă foarte mult. „Dacă poate să-i facă să joace măcar o repriză în ritmul ăsta, se bate la titlu Pancu. . Am văzut că și Săpunaru i-a dat un răspuns.

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El a spus în felul următor, clubul…se mulțumesc cu puțin. Când ai un lot 60% valoare de a câștiga titlul și îți trebuie ăla 40%, aia faci cu doi jucători”, a completat Dragomir.

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Ca de obicei, Mitică Dragomir a remarcat un fotbalist la care nimeni nu se gândea

Ca de obicei, Mitică Dragomir a remarcat un fotbalist la care nimeni nu se gândea. De această dată Denis Ciobotariu, fundașul celor de la Rapid. „Unul la mijloc să liniștească echipa și unu în atac. În schimb mi-a plăcut băiatu antrenorului Ciobotariu. A găsit un post, eu n-am știut că ăsta are atâta capacitate de efort. A făcut 11 sprinturi de peste 40 metri. Și venea sprint înapoi.

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Mi-am dat seama de ce . În schimb, Rapidul dacă nu cade din două motive, din punct de vedere fizic, apoi faptul că ei istoria le-a spus că n-au avut moral de competiție foarte mare. Pancu a vrut să spună că Rapidul a fost este și nu știu dacă el va schimba, nu au moral de competiție înaltă. Vii aici prima repriză, nu cazi total. Asta și psihic. Ai înțeles? Nu numai fizic. Putea să fie 3-3 scorul.

Dacă pot să alerge în halul în care au alergat… se pot bate la titlu. Pe Dobre nu l-aș da, aș aduce doi jucători de mare valoare. Recunoscuți, nu accidentați, răsfulați, și așa mai departe.

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Nu, aș aduce doi jucători din țările nordice. Aș da 2-3 milioane pe unu, 4 chiar. De mare valoare. Nu-i bate nimeni dacă își aduc doi jucători”, a completat Dragomir, reușind să-i laude în final și pe Olimpiu Moruțan și Alex Dobre.