Jucătorul care l-a jignit pe Mircea Lucescu provoacă râsete: ”Am fost mai bun decât Paolo Maldini”

Este vorba de jucătorul nigerian Taribo West, cel lui Mircea Lucescu în momentul când l-a schimbat în timpul unui meci Vicenza – Inter 1-1, desfășurat în finalul anului 1998.

O nouă gafă a jucătorului care s-a contrat cu Mircea Lucescu la Inter

Fostul fundaș central, care între timp a ajuns la 50 de ani și a devenit pastor penticostal, a avut momentele sale de glorie în Serie A, când a îmbrăcat tricourile marilor formații Inter și AC Milan.

Dacă la Inter a jucat ceva mai mult, la AC Milan a fost doar o prezență meteorică. Însă, există argumentul că la acel moment ”rossonerii” aveau una dintre cele mai solide defensive din fotbalul mondial.

Chiar și așa, Taribo West declara într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, dar care s-a viralizat în aceste zile pe rețelele de socializare, că era mai bun decât Paolo Maldini și Alessandro Costacurta, însă nu i s-au oferit șanse.

”Eram un jucător mai puternic și mai bun și decât Paolo Maldini, și decât Alessandro Costacurta, dar antrenorul (n.r. – Alberto Zaccheroni) conta întotdeauna pe ei doi. Cine știe de ce?

Când am fost ales ca titular din cauza unei probleme medicale acuzate de Maldini, am jucat bine și chiar am primit unele laude. Dar cineva nu a fost mulțumit de mine și, în cele din urmă, am ajuns din nou pe tușă”, spunea nigerianul.

Costacurta, replică peste ani pentru West

După ce această afirmație a umplut mediul online, Alessandro Costacurta, fost simbol al lui AC Milan și în prezent comentator pentru Sky, nu a mai rezistat și i-a dat o replică lui Taribo West, însă a fost una cu mult bun simț.

”Dragă Taribo, poate în cazul lui Costacurta, dar al lui Maldini, Taribo al meu…”, a scris Costacurta într-un , lăsând să se înțeleagă că nimeni nu se poate compara cu legendarul Paolo Maldini.

După ce și-a agățat ghetele în cui, Paolo Maldini a fost numit director sportiv la AC Milan în vara anului 2018. El , dar în vara lui 2023 a fost demis după un sezon mai slab făcut de ”rossoneri”.