Jucătorul care l-a supărat pe Gigi Becali: „Merg cu echipa la Salonic și vorbesc cu el. Ce-i aia trichi-trichi?”

. Patronul FCSB-ului și-a făcut deja strategia prin care va încerca să își motiveze jucătorii înainte de meciul cu echipa lui Răzvan Lucescu.

Gigi Becali pune presiune pe Octavian Popescu: „O să-i explic că talentul lui puțini îl au”

Gigi Becali nu a fost deloc încântat de jocul echipei din meciul cu Sepsi: „Numai rezultatul m-a mulțumit și că am jucat cu toată echipa schimbată și am câștigat meciul. Și cum am câștigat? Ei n-au avut nimic, noi am avut ocazii. Nu multe, dar…”.

Patronul FCSB-ului a luat la ochi un jucător după partida de la Sfântu Gheorghe: „Acolo Tavi trebuia să dea gol cu toată poarta goală, nu? Făceam 2-0, hai la revedere! Și-acuma e la revedere pentru că am câștigat meciul”.

„Perla” lui Gigi Becali va avea parte de o ceartă părintească în drum spre Salonic: „Talentul lui nu i-l ia nimeni. Mai trebuie să înțeleagă… Acuma o să-i zic eu că merg cu echipa și nu mă mai duc la Athos. O să vorbesc cu el și o să-i explic că talentul lui puțini îl au”.

Gigi Becali îl dă exemplu lui Octavian Popescu pe David Miculescu: „Nu merge cu gâdilatul mingea”

Gigi Becali îl oferă ca model pe David Miculescu: „Numai că îi trebuie putere, bărbăție, război. O să îi zic: ‘Bă, gândește-te când intri pe teren că intri pe război. Adică tu sau ăla. Dacă stai așa, trichi-trichi, hai că gâdilăm mingea puțin.

Nu merge cu gâdilatul mingea. Ai văzut la David Miculescu? Ăla n-are treabă. Vine la război, se bate omul, face război’”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Octavian Popescu a jucat 8 meciuri în acest sezon la FCSB. În 317 minute, mijlocașul campioanei României a reușit un singură pasă decisivă în meciul cu Petrolul și nu are niciun gol marcat.

A ratat startul sezonului din cauza unei accidentări

Tavi Popescu a pierdut nu mai puțin de 8 meciuri din cauza unei accidentări, care l-a ținut departe la meciurile importante din preliminariile Ligii Campionilor.

Patronul FCSB-ului declară război arbitrilor: „Au făcut abuzuri și au creat dictaturi”

: „Se poate întâmpla ca unul care e în fața ta să-ți mai dea și o bătaie și la revedere. U Cluj, Galați… e greu să le depășești. Sau Petrolul. Dar nu are cum să te bată, doar dacă dă vreo două ‘roșii’. O să vedem noi și cu arbitrajele astea.

Lumea asta așa a fost: ăia tari îi băteau pe aia slabi. Apoi au pus oamenii conducători care să stăpânească. Conducătorii, din cauza puterii, au făcut abuzuri și au creat dictaturi. Apoi s-au făcut legi care s-au perfecționat ca să oprești dictatura și tirania.

Intru eu acum în Parlament și opresc dictatura prin lege. Să comande Liga, ca d-aia suntem asociați. Nu mai poți să faci tu abuzuri precum U21. În comisii la arbitri foști judecători, foști juriști… cum e la FIFA.

Nu că vine unul ‘hai că pun pe tine, Trăilă! Că așa a zis Coldea, că noi comandăm’. Nimeni pe lumea asta nu-și propune să facă performanță la arbitri. Ai auzit vreodată performanță la arbitri?”.

Gigi Becali îl bagă în ședință pe Octavian Popescu