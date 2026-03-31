Jucătorul care l-a „trădat” pe Cristi Chivu, mitraliat de presa din Italia după cartonașul roșu văzut cu Bosnia: „E un dezastru!”

Alessando Bastoni o lasă pe Inter în favoarea Barcelonei. Fundașul central a revenit însă cu picioarele pe pământ după ce a văzut cartonașul roșu în meciul de baraj dintre Bosnia și Italia. Ce a scris presa din „Cizmă” despre el.
Mihai Dragomir
31.03.2026 | 23:33
Italienii nu au avut milă de jucătorul lui Cristi Chivu după ce a văzut roșu cu Bosnia. Sursa Foto: Hepta.
Bosnia și Italia luptă pentru un loc la Campionatul Mondial de anul acesta, iar prima repriză a partidei care are loc la Zenica a fost marcată de o eliminare în tabăra oaspeților. Alessando Bastoni (26 de ani), pe care italienii îl dau ca și plecat de la Inter la Barcelona, a văzut cartonașul roșu. Ce a scris presa din „Cizmă” despre jucătorul lui Cristi Chivu după prestația de la echipa națională.

Alessando Bastoni, făcut praf de presa din Italia

Deși selecționata pregătită de Gennaro Gattuso a deschis scorul în primul sfert de oră după o mare eroare în defensiva gazdelor, Moise Keane punctând pentru 1-0, finalul primei reprize a venit cu o adevărată lovitură pentru Squadra Azzurra. Mai exact, oaspeții au văzut cartonașul roșu, după ce Alessando Bastoni a făcut un fault dur în minutul 42.

„Centralul” Clement Turpin nu a stat la discuții cu fotbalistul lui Inter, care se pregătește de o mutare la Barcelona în vara acestui an. Imprudența acestuia a fost aspru taxată de presa din țara natală. „Bastoni, un an 2026 dezastruos: este eliminat în meciul cu Bosnia și lasă Italia în 10”, a fost titlul dat de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport în articolul legat de cartonașul încasat de fundașul central al lui Inter.

Gattuso a fost forțat să facă apoi o schimbare. Retegui a fost sacrificat, iar Gatti a intrat, în perspectiva unei apărări complete pentru a doua repriză. „Astfel continuă anul nefast al lui Bastoni, început cu simularea din meciul Inter-Juve, care a dus la eliminarea lui Kalulu. O greșeală care nu face decât să alimenteze dezbaterea privind forma lui Bastoni și rezistența sa mentală în momentele de maximă presiune”, au mai notat jurnaliștii italieni.

Mesaje macabre primite de Alessando Bastoni după Derby d’Italia

Inter a învins Juventus cu 3-2 în returul din Serie A. Totuși, Alessando Bastoni a fost luat la țintă după acest meci. Atât el, cât și soția sa au primit amenințări incredibile pe rețelele de socializare. Simularea sa, precum și bucuria în urma eliminării lui Kalulu i-a enervat teribil pe suporterii „Bătrânei Doamne”.

Aceștia au luat cu asalt profilul de social media al fotbalistului:  „Săracul copil, are un tată atât de dezgustător”; „Ce frumos va fi când vei muri împreună cu copiii tăi”, au fost două dintre comentariile extrem de dure primite de fotbalist la o poză cu soția și copilul său.

  • 70 de milioane de euro este cota lui Alessando Bastoni
  • 31 de milioane de euro plătea Inter către Atalanta în vara anului 2017 pentru a-l achiziționa
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
