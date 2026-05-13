Jucătorul care poate decide finala Cupei României! E cel mai bun din SuperLiga

Fanii Universității Cluj visează la un trofeu istoric. Ardelenii își vor măsura forțele miercuri seară, pe stadionul din Sibiu, cu Universitatea Craiova, în finala Cupei României Betano. Duelul se anunță unul de foc. Cele două echipe se bat și pentru titlul de campioană în Superliga. Am analizat datele Opta ale celor două formații, iar un jucător se face remarcat la mai multe capitole.

Jovo Lukic, atacantul care poate aduce Cupa României la Cluj. Ce face special bosniacul

Este vorba despre golgheterul campionatului, Jovo Lukic. Atacantul din Bosnia a explodat în acest sezon. Anul trecut, vârful a fost lăsat liber de Universitatea Craiova, nereușind să se impună în sistemul lui Mirel Rădoi, iar acum are șansa să își învingă fosta echipă în finala Cupei.

, iar Cristiano Bergodi a declarat că este apt din punct de vedere medical. Mai mult, sigur va fi titular în centrul atacului ardelenilor, iar trio-ul defensiv al Craiovei va avea serios de muncă. Lukic joacă un rol-cheie la U Cluj, iar suporterii speră ca bosniacul să fie cel care le va face seara fericită.

Cu 18 reușite în campionat, Lukic este golgheterul Superligii în sezonul 2025-2026. Cifrele din raportul Opta scot în evidență importanța bosniacului pentru U Cluj. În acest sezon a trimis 61 de șuturi la poartă și are o rată de conversie uriașă, de aproape 30%. Este un atacant masiv de careu, dar și unul care adesea joacă rol de pivot. Câștigă duelurile la mijlocul terenului și își lansează colegii din flancuri cu pase în profunzime, pentru ca apoi să apară la finalizare.

Tip de finalizare Șuturi Șuturi pe poartă Goluri Rată de conversie Pondere din totalul șuturilor Picior stâng 30 13 11 36,7% 43,5% Cap 27 12 7 25,9% 39,1% Picior drept 12 5 2 16,7% 17,4% Total 69 30 20 29% 100%

U Cluj, cea mai bună echipă din Superliga la eficiență. Cât de important, este de fapt, Lukic

. Lukic este contribuitorul principal al acestei supraperformanțe. Vârful lui Bergodi alege adesea să finalizeze din poziții dificile și, nu de puține ori, mingea a intrat în poartă.

Poate însă cel mai important detaliu este felul în care Lukic se impune în duelurile aeriene. Este cel mai bun marcator cu capul din campionat. Are 1,93 metri și își domină aproape toți adversarii la centrări. Mai mult, U Cluj are și fotbaliști care să îl pună în valoare. Alex Chipciu și Mikanovic îl cunosc perfect, iar pasele lor ajung adesea la destinație.

Cum pot oltenii să îl neutralizeze pe Jovo Lukic

În duelul direct din campionat, câștigat de U Cluj cu 4-0 împotriva Universității Craiova, Lukic a fost titular și a marcat în minutul 45, apoi a rămas pe teren până în minutul 80. Raportul Wyscout al ultimelor opt meciuri arată că Lukic a avut 493 de minute, trei goluri, 13 șuturi și cinci șuturi pe poartă. Bosniacul este în mare formă și vrea să devină o legendă a clubului de pe Someș.

E drept, Lukic va da la Sibiu peste cea mai bună defensivă din campionat. Fundașii Universității Craiova sunt la fel de masivi și puternici în dueluri, iar bosniacul va fi mai tot timpul cu om în marcaj. Rămâne însă de văzut dacă stoperii oltenilor vor rezista jocului în viteză prestat de ardeleni.