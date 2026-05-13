Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Jucătorul care poate decide finala Cupei României! E cel mai bun din SuperLiga

Atacantul momentului din Superliga poate decide finala Cupei. Datele Opta scot în evidență fotbalistul care domină campionatul la mai multe capitole. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
13.05.2026 | 08:28
Jucatorul care poate decide finala Cupei Romaniei E cel mai bun din SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Jovo Lukic, atacantul care poate aduce Cupa României la Cluj. Ce face special bosniacul
ADVERTISEMENT

Fanii Universității Cluj visează la un trofeu istoric. Ardelenii își vor măsura forțele miercuri seară, pe stadionul din Sibiu, cu Universitatea Craiova, în finala Cupei României Betano. Duelul se anunță unul de foc. Cele două echipe se bat și pentru titlul de campioană în Superliga. Am analizat datele Opta ale celor două formații, iar un jucător se face remarcat la mai multe capitole.

Jovo Lukic, atacantul care poate aduce Cupa României la Cluj. Ce face special bosniacul

Este vorba despre golgheterul campionatului, Jovo Lukic. Atacantul din Bosnia a explodat în acest sezon. Anul trecut, vârful a fost lăsat liber de Universitatea Craiova, nereușind să se impună în sistemul lui Mirel Rădoi, iar acum are șansa să își învingă fosta echipă în finala Cupei.

ADVERTISEMENT

Jovo Lukic a revenit după o accidentare musculară, iar Cristiano Bergodi a declarat că este apt din punct de vedere medical. Mai mult, sigur va fi titular în centrul atacului ardelenilor, iar trio-ul defensiv al Craiovei va avea serios de muncă. Lukic joacă un rol-cheie la U Cluj, iar suporterii speră ca bosniacul să fie cel care le va face seara fericită.

Șuturile expediate de Jovo Lukic. Foto: Wyscout
Șuturile expediate de Jovo Lukic. Foto: Wyscout

Cu 18 reușite în campionat, Lukic este golgheterul Superligii în sezonul 2025-2026. Cifrele din raportul Opta scot în evidență importanța bosniacului pentru U Cluj. În acest sezon a trimis 61 de șuturi la poartă și are o rată de conversie uriașă, de aproape 30%. Este un atacant masiv de careu, dar și unul care adesea joacă rol de pivot. Câștigă duelurile la mijlocul terenului și își lansează colegii din flancuri cu pase în profunzime, pentru ca apoi să apară la finalizare.

ADVERTISEMENT
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier...
Digi24.ro
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Tip de finalizare Șuturi Șuturi pe poartă Goluri Rată de conversie Pondere din totalul șuturilor
Picior stâng 30 13 11 36,7% 43,5%
Cap 27 12 7 25,9% 39,1%
Picior drept 12 5 2 16,7% 17,4%
Total 69 30 20 29% 100%

 

U Cluj, cea mai bună echipă din Superliga la eficiență. Cât de important, este de fapt, Lukic

Opta situează U Cluj drept cea mai eficientă echipă din Superligă raportat la xG: 59 de goluri din 54,2 xG acumulat, un surplus de +4,8, cel mai mare din campionat. Lukic este contribuitorul principal al acestei supraperformanțe. Vârful lui Bergodi alege adesea să finalizeze din poziții dificile și, nu de puține ori, mingea a intrat în poartă.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează:...
Digisport.ro
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Zonele în care operează Jovo Lukic. Foto: Wyscout
Zonele în care operează Jovo Lukic. Foto: Wyscout

Poate însă cel mai important detaliu este felul în care Lukic se impune în duelurile aeriene. Este cel mai bun marcator cu capul din campionat. Are 1,93 metri și își domină aproape toți adversarii la centrări. Mai mult, U Cluj are și fotbaliști care să îl pună în valoare. Alex Chipciu și Mikanovic îl cunosc perfect, iar pasele lor ajung adesea la destinație.

ADVERTISEMENT

Cum pot oltenii să îl neutralizeze pe Jovo Lukic

În duelul direct din campionat, câștigat de U Cluj cu 4-0 împotriva Universității Craiova, Lukic a fost titular și a marcat în minutul 45, apoi a rămas pe teren până în minutul 80. Raportul Wyscout al ultimelor opt meciuri arată că Lukic a avut 493 de minute, trei goluri, 13 șuturi și cinci șuturi pe poartă. Bosniacul este în mare formă și vrea să devină o legendă a clubului de pe Someș.

E drept, Lukic va da la Sibiu peste cea mai bună defensivă din campionat. Fundașii Universității Craiova sunt la fel de masivi și puternici în dueluri, iar bosniacul va fi mai tot timpul cu om în marcaj. Rămâne însă de văzut dacă stoperii oltenilor vor rezista jocului în viteză prestat de ardeleni.

ADVERTISEMENT
Cine este românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho la București!...
Fanatik
Cine este românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho la București! Ioan Becali, dezvăluiri senzaționale despre cum l-a cunoscut pe antrenorul portughez 
Adrian Porumboiu știe unde se va face diferența în „dubla” U Cluj –...
Fanatik
Adrian Porumboiu știe unde se va face diferența în „dubla” U Cluj – Universitatea Craiova: „Ambele echipe au asta”
“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la...
Fanatik
“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la EURO!” Dezvăluire bombă despre românul campion cu Inter Milano!
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul căpitan al României, dezvăluiri despre un fost tricolor: 'Din cauza asta nu...
iamsport.ro
Fostul căpitan al României, dezvăluiri despre un fost tricolor: 'Din cauza asta nu a putut să performeze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!