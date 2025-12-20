Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”

ADVERTISEMENT

El este jucătorul român care s-a îmbătat în avionul naționalei. Întâmplarea s-a petrecut în urmă cu multă vreme, însă își amintește și azi că s-a luat de selecționer. Care este, de fapt, scandalul care l-a făcut să se retragă.

Sportivul lăsat pe bară în 3 meciuri amicale pentru că a băut

A jucat ultimul meci pentru România în anul 1986. Partida a fost disputată împotriva Israelului, în palmaresul acestui sportiv aducându-se 49 de meciuri la națională. Din păcate, nu a reușit să ajungă la un număr rotund din cauza unui incident neplăcut.

În paginile revistei , Gino Iorgulescu a menționat că el este jucătorul care a urcat la bordul unei aeronave sub influența alcoolului. Fiind în această situație s-a luat de , care la acea vreme era Emeric Ienei.

Avea doar 30 de ani, fostul sportiv trebuind să lase în urmă această carieră câțiva ani mai târziu. A fost pus pe bară mai multe meciuri, motiv pentru care a luat decizia ca la 33 de ani să se retragă definitiv. Juca pentru clubul Sportul Studențesc.

„Nu m-au mai chemat pur și simplu. Steaua este Steaua. L-au chemat pe Popescu. Ce să mai zic? M-au luat într-un turneu cu Grecia, Turcia și Israel. Turneu de trei meciuri amicale.

Și am rămas cu 49 de meciuri. Nu m-a băgat un minut! Am făcut-o și mai proastă în avion. La întoarcere m-am îmbătat și l-am apostrofat (n.r. Emeric Ienei). L-am… mă rog… și de acolo nici nu ne-am mai întâlnit.

Păi, m-a luat și nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale?!”, a povestit Gino Iorgulescu, care a rămas afectat de acest eveniment nefericit. Fostul fotbalist a mai jucat puțin după acest incident.

”Eram într-o formă foarte bună. Și nu m-a luat”

„După episodul ăsta au jucat un meci amical în Belgia, unde jucam eu. Era și nea Cornel Drăgușin în staff-ul echipei naționale. M-a sunat: «Gino, ce faci? Vezi că venim pe acolo. Poate îi ajuți pe băieții ăștia să-și ia niște videouri.

Vezi că încerc să-l conving pe Ienei să te convoace că nu avem fundaș, sunt mai toți accidentați». Eram într-o formă foarte bună, normal! I-am zis că sunt pregătit și aștept. Aveam 85 de kilograme. Eram în cea mai bună formă.

Și nu m-a luat, mă! I-a zis nea Cornel Drăgușin de mine și nu m-a luat! Asta e”, a mai punctat Gino Iorgulescu cu privire la incidentul care s-a petrecut în urmă cu ani buni. Ulterior, Mircea Lucescu l-a convocat pentru un meci, în Portugalia.

Fostul își amintește că a fost făcut titular de actualul selecționer al României, deși știa disputa cu Emeric Ienei. Cunoscutul om de afaceri susține că tehnicianul era deștept și trecea peste orice dacă avea nevoie de un anumit fotbalist.