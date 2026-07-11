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Jucătorul care scrie istorie alături de Haaland la Cupa Mondială a fost schior înainte de a se apuca de fotbal. Poveste de viață impresionantă

Unul dintre jucătorii Norvegiei care, alături de Erling Haaland, scrie istorie la Cupa Mondială 2026, are o poveste de viață impresionantă. Acesta a fost schior înainte de a se apuca de fotbal.
Adrian Baciu
11.07.2026 | 08:15
Jucatorul care scrie istorie alaturi de Haaland la Cupa Mondiala a fost schior inainte de a se apuca de fotbal Poveste de viata impresionanta
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Povestea fabuloasă de viață a unui jucător care scrie istorie la Cupa Mondială alături de Haaland. Sportul de iarnă practicat înainte de fotbal. Sursa foto: hepta.ro
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Un jucător extrem de important din naționala Norvegiei, care scrie pagini de istorie pentru țara europeană la Cupa Mondială 2026 alături de vedete precum Erling Haaland sau Martin Odegaard, are o poveste de viață de-a dreptul impresionantă. Acesta a fost schior în tinerețe, a cochetat apoi cu handbalul, pentru ca în final să ajungă la locul potrivit: fotbal.

De la schi alpin la fazele finale de la Cupa Mondială. Povestea fotbalistului care a ajuns de pe munte pe cele mai mari stadioane din lume

Fiecare fotbalist are povestea lui de viață aparte. Nu cu toții și-au început cariera pe dreptunghiul verde. Foarte mulți au avut alte pasiuni în tinerețe. De exemplu, Ørjan Nyland (35 de ani), portarul care impresionează între buturi la Norvegia, a fost în urmă cu mai mulți ani un extrem de promițător schior.

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Omul care i-a apărat un penalty Braziliei în optimile de finală din SUA, Mexic și Canada a practic schi alpin. Înainte de a se concentra exclusiv pe fotbal, sportivul a excelat în mai multe discipline sportive în adolescență. La 13 ani, a făcut parte din lotul național de schi alpin a Norvegiei. Apoi, a jucat și handbal la nivel local de top.

De la 17 ani, a avut numai inclinații către ”sportul rege”. Nyland și-a început cariera la clubul norvegian Hødd, unde a evoluat între 2007 și 2015. De acolo, destinul său l-a dus în Germania, la FC Ingolstadt, apoi în Anglia, unde a trecut pe la Aston Villa, Norwich, Bournemouth, Reading. A jucat și în Bundesliga, la RB Leipzig. Din 2023 a ajuns în Spania, la FC Sevilla.

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Cum l-au ajutat schiul și handbalul pe Nyland: ”surse” de reflexe

Așadar, am văzut faptul că goalkeeper-ul Norvegiei a practicat mai multe discipline înainte să aleagă drumul portarului profesionist. În adolescență a făcut parte dintr-un lot de schi alpin al Norvegiei, iar pe lângă schi a jucat și handbal. Ei bine, experiențele din aceste sporturi i-au format reflexele și coordonarea. Vorbim de calități care aveau să îl ajute ulterior între buturi.

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Sportul de pe semicerc a avut o influență specială asupra stilului său de portar. Un episod din perioada junioratului său a apărut recent în presă. Se spune că Nyland a ajuns să joace într-o zi atât un meci de handbal, cât și unul de fotbal. La ora actuală, mulți specialiști consideră că paradele sale și reflexele au ca sursă mișcările specifice portarilor de handbal. Le-a învățat în tinerețe.

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Nyland mai este pasionat și de golf. Vedem, astfel, cum norvegianul a fost un copil care putea alege sporturile de iarnă sau handbalul, dar a ajuns, după ani de muncă și răbdare, să apere poarta Norvegiei la cel mai înalt nivel, în fazele finale ale Cupei Mondiale de Fotbal.

De ce nu mai are echipă de club Nyland

După o evoluție bună în faza grupelor, Norvegia a produs una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale 2026. Selecționata scandinavă a învins Brazilia cu 2-1, în optimile de finală, într-un meci jucat la New Jersey. Astfel, nordicii s-au calificat pentru prima dată în istoria lor în sferturile unui Mondial.

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Ørjan Nyland a fost din nou integralist. De altfel, veteranul din poarta naționalei lui Stale Solbaken (58 de ani), a apărat în toate meciurile importante de la acest Mondial. Numai cu Franța, când nordicii au băgat exclusiv rezerve, Nyland a fost pe bancă. Interesant este faptul că portarul Norvegiei nu are club. El a rămas fără echipă pentru că i-a expirat contractul cu Sevilla. Clubul iberic nu a mai dorit să prelungească înțelegerea.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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