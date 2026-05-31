Jucătorul cheie de la Dinamo a plecat după ce Kopic nu i-a dat voie să meargă la înmormântarea tatălui: “Nu voi mai putea lucra niciodată cu mister!”

În vara lui 2025, de la Dinamo au plecat mai mulți fotbaliști extrem de importanți din angrenajul antrenorului croat Zeljko Kopic, 48 de ani. Cine e jucătorul – cheie din linia mediană a ”câinilor” care a decis să se despartă de echipa din Ștefan cel Mare după ce tehnicianul echipei nu i-a dat voie să meargă la înmormântarea tatălui. Dezvăluiri în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Vara fotbalistică dintre sezoanele 2024 – 2025 și 2025 – 2026 a adus la Dinamo schimbări majore de lot. Foarte mulți jucători cu rol decisiv în anul precedent au decis să plece liberi de contract sau să fie transferați. Cele mai importante nume care au părăsit clubul din Capitală au fost Astrit Selmani, Josue Homawoo, Dennis Politic și Patrick Olsen. Toți au făcut parte din titularii sezonului trecut.

O poveste deloc plăcută există în jurul despărțirii lui Patrick Olsen, 32 de ani, de Dinamo. Conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, danezul nu a mai dorit să rămână în Ștefan cel Mare din cauza unui conflict pe care l-a avut cu antrenorul Zeljko Kopic. Ce s-a întâmplat mai exact.

Se pare că între jucător și antrenorul croat a avut loc o discuție mai încinsă. Atunci, Kopic s-ar fi opus în momentul în care fotbalistul a dorit să plece acasă pentru că avea un deces în familie. Mijlocașului îi decedase tatăl, o persoană de care era extrem de apropiat. Din cauza deciziei drastice a antrenorului său, Patrick Olsen și a plecat din Superliga României.

Din informațiile FANATIK, Olsen i-ar fi spus președintelui Andrei Nicolescu următoarele: ”Niciodată eu nu voi mai putea lucra cu Mister pentru treaba asta”. În vară, danezului i s-a făcut o ofertă de prelungire și un contract aproape dublat. Cu toate acestea, el nu a uitat gestul lui Kopic și a decis să plece din România.

Cine este Patrick Olsen și unde a plecat de la Dinamo

a semnat cu granzii de la Inter Milano în 2012, pe când avea doar 18 ani. El a jucat într-un singur meci de Cupă pentru actuala campioană din Serie A înainte de a fi împrumutat la Stromsgodset. Apoi, în februarie 2015 s-a despărțit de Inter, devenind liber de contract. După o scurtă experiență la Haugesund, în Norvegia, mijlocașul a semnat cu gruparea franceză Lens, unde avea să rămână timp de un an și jumătate.

28 de meciuri și un gol are Olsen pentru Dinamo în sezonul 2024-2025

Între 2017 și 2022 a jucat la echipe din țara sa natală. A urmat o aventură în Polonia la Slask. După doi ani și jumătate aici, danezul a devenit din nou jucător liber, semnând cu Dinamo în septembrie 2024. Plecat din România în iulie 2025, Patrick Olsen a revenit în țara natală, Danemarca. A semnat cu Horsens, club de liga a 2-a.