Sport

Jucătorul crescut de Barcelona, transfer de 60 de milioane de euro la Real Madrid: „Here we go”

Real Madrid face al patrulea transfer al verii! După Ibrahima Konate de la Liverpool, Denzel Dumfries de la Inter și Bernardo Silva de la Manchester City, Jose Mourinho aduce și un star de la Chelsea
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.06.2026 | 20:00
Jucatorul crescut de Barcelona transfer de 60 de milioane de euro la Real Madrid Here we go
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Jucătorul crescut de Barcelona, transfer de 60 de milioane de euro la Real Madrid. Foto: Hepta
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Continuă „revoluția” din această vară de la Real Madrid la nivel de lot. După ce a câștigat nou mandat de președinte, Florentino Perez și-a îndeplinit promisiunea și l-a readus pe „Santiago Bernabeu” pe Jose Mourinho. Ulterior s-au produs venirile lui Ibrahima Konate de la Liverpool, Denzel Dumfries de la Inter Milano și Bernardo Silva, ultima dată la Manchester City.

Real Madrid s-a înțeles cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella

Iar acum, „galacticii” mai aduc un fotbalist bine cotat de la o echipă importantă din Premier League. Este vorba despre Marc Cucurella (27 de ani), fundașul stânga spaniol de la Chelsea, jucător de bază în naționala „Furiei Roja” în ultimii ani. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, afacerea este deja perfectată. Cele două cluburi au ajuns la o înțelegere și, de asemenea, fotbalistul și-a dat acordul pentru această mutare.

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Astfel, conform sursei citate, urmează ca transferul să se realizeze în schimbul sumei de puțin peste 50 de milioane de euro, cu tot cu anumite bonusuri de performanță care vor fi stipulate în contract. Potrivit The Athletic, ar fi vorba chiar despre 60 de milioane de euro. Așadar, este de așteptat ca în scurt timp mutarea să fie anunțată în mod oficial de către cele două echipe, iar ulterior Cucurella să fie prezentat la Real Madrid cel mai probabil cu ocazia unei conferințe de presă, însă abia după ce Spania își va încheia parcursul la Campionatul Mondial, fundașul stânga făcând parte din lotul ibericilor.

Marc Cucurella a fost crescut de FC Barcelona

Interesant de remarcat este că londonezii au ales acum să îl cedeze pe Marc Cucurella în schimbul unei sume mai mici față de cea plătită de ei pentru aducerea lui pe „Stamford Bridge”. În august 2022, Chelsea l-a cumpărat pe fundașul stânga spaniol de la Brighton and Hove Albion în schimbul sumei de 65.3 milioane de euro. Alături de gruparea din Premier League, ibericul a câștigat două trofee, Conference League și  Mondialul Cluburilor, ambele în 2025.

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De asemenea, Cucurella a devenit campion european cu naționala Spaniei în 2024 în Germania. El a început fotbalul în academia celor de la Espanyol, iar ulterior a „trădat” și a ajuns în celebra „La Masia”, academia marii rivale din oraș, FC Barcelona. La prima echipă a clubului de pe „Camp Nou” nu a primit prea multe șanse, dar și-a trecut totuși în CV o Cupă a Spaniei, cucerită de catalani în 2018. De-a lungul carierei sale de până acum a mai avut experiențe și la Eibar și Getafe.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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