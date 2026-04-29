Jucătorul crescut de Gică Hagi la Viitorul, încântat de venirea „Regelui” la naţională: „Se băga cu noi la joc. Bătea loviturile libere în pantofi mai bine ca noi” 

Cristi Manea este în culmea fericirii după ce Gică Hagi a fost numit selecționer la echipa națională a României. Fundașul Rapidului a fost crescut la Constanța de „Rege”
Cristian Măciucă
29.04.2026 | 20:43
Cristi Manea (28 de ani) este unul dintre fotbaliștii care se bucură enorm că Gică Hagi (61 de ani) e noul selecționer al României. Fundașul dreapta al Rapidului a fost lansat de „Rege” în fotbalul mare, când avea doar 16 ani, la Farul Constanța (ex-Viitorul).

Cristi Manea, bucuros că Hagi e noul selecționer al României

Gică Hagi i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu pe banca echipei naționale, cu care are obiectiv calificarea la Euro 2028. Unul dintre fotbaliștii care se bucură enorm de mult de venirea „Regelui” este Cristi Manea. Fundașul dreapta de la Rapid a debutat cu Hagi, la Viitorul, în anul 2014.

„Dacă voi avea evoluții bune, cu siguranță voi fi acolo. Dar nu cred că cei crescuți la academia dumnealui avem un avantaj. E îmbucurător că a acceptat postul de selecționer. (n.r. – Te așteptai să accepte să fie selecționer?) Da, de ce nu? Trăiește pentru fotbal, se trezește cu fotbal, se culcă cu fotbal. Cred că e persoana potrivită care ne poate ajuta să progresăm să ne calificăm la un turneu final”, a declarat Cristi Manea, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Coleg cu Manea la Constanța, dar și la echipa națională, Ianis Hagi nu va fi privilegiat odată cu venirea „Regelui” la prima reprezentativă. Cel puțin asta crede fotbalistul de la Rapid. „Eu îl știu pe Ianis, sunt prieten cu el, e un băiat extraordinar, care s-a născut cu presiunea numelui. Nu cred. A fost mereu exigent, nu doar cu el, ci cu noi toți. Domnul Hagi, unde vede calitate, dacă tu nu ajungi unde crede dumnealui că trebuie să fii, el face tot posibilul să te ducă acolo, pentru că e păcat.

Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am...
Digi24.ro
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”

Mereu a fost exigent cu noi toți, mai ales cu Ianis, care are și stângul și dreptul și joacă și pe postul lui. Avea pretenții mari de la mijlocași. Voia ca toți să joace ca dânsul. Dar e cam greu. Eu l-am prins și antrenor și se mai băga la antrenamente cu noi. Băta cornere în pantofi și o lovea mai bine ca noi în ghete. Pe mine m-a impresionat. Nu degeaba a fost cel mai mare”, a adăugat fundașul dreapta al Rapidului.

Digisport.ro
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!

Cum erau antrenamentele cu Gică Hagi

Cristi Manea a stat la Farul (ex-Viitorul) din 2009 până în 2015, când a plecat în Cipru, la Apollon Limassol, pentru 2,5 milioane de euro.„Se mai băga la antrenamente cu noi când avea câte un meci caritabil. Cu o săptămână sau două înainte făcea cu noi. Dar nu îi plăcea deloc să piardă. Nici la miuță. Chiar dacă nu putea, încerca să se agațe de ceva. Și domnul Petrescu era la fel. Cred că toți din Generația de Aur sunt la fel. Prieteni prieteni, dar când era vorba de vreun joc fiecare voia să câștige. Și la table cred”, a conchis Manea.

Jucatorii de la Academia Hagi, CONVOCATI CU PRIORITATE la nationala? DEZVALUIRI din vestiar

Starul lui Chelsea a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj! Care...
Fanatik
Starul lui Chelsea a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj! Care au fost primele măsuri luate de fotbalist
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin...
Fanatik
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
Campionatul Mondial de Snooker 2026. „Blestemul de la Crucible” lovește din nou! Campionul...
Fanatik
Campionatul Mondial de Snooker 2026. „Blestemul de la Crucible” lovește din nou! Campionul mondial din 2025, Zhao Xintong, eliminat în sferturi
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
