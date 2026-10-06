Sport

Jucătorul crescut de Gică Hagi sare în apărarea „Regelui”: „Dacă nici cu el nu mai facem fotbal, atunci trebuie să-l oprim”

Gică Hagi a început catastrofal mandatul de selecționer, cu patru eșecuri la rând în Grupa B4 din Nations League. După această acțiune, în apărarea „Regelui” a sărit unul dintre fotbaliștii săi preferați
Cristian Măciucă
06.10.2026 | 09:50
Jucatorul crescut de Gica Hagi sare in apararea Regelui Daca nici cu el nu mai facem fotbal atunci trebuie sal oprim
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Jucătorul crescut de Hagi sare în apărarea „Regelui” după umilințele din Nations League: „Dacă nici cu el nu mai facem fotbal, atunci trebuie să-l oprim”. FOTO: sportpictures.eu
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Florin Tănase (31 de ani) a fost mereu unul dintre preferații lui Gheorghe Hagi, încă din perioada în care mijlocașul Omoniei Nicosia juca pentru Viitorul Constanța. În returul cu Suedia, scor 0-1, „Tase” a fost folosit pe poziția de vârf și nu a avut cea mai fericită prestație. La finalul partidei de pe Arena Națională, jucătorul năsut la Găești a sărit în apărarea „Regelui”.

Florin Tănase îi ia apărarea lui Gică Hagi: „Toată lumea i-a sărit în cap”

România a pierdut patru meciuri din patru în Grupa B4 din Liga Națiunilor. În „dubla” cu Suedia, „tricolorii” au fost învinși cu 1-2 și 0-1, iar în partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia au suferit eșecuri mult mai drastice: 2-4, respectiv 0-6. La ultimul meci, 0-1 cu Suedia pe Arena Națională, Gică Hagi l-a folosit pe Florin Tănase pe postul de atacant, în lipsa accidentaților Bîrligea și Louis Munteanu.

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„În primele trei meciuri, am făcut un joc slab. Azi (n.r. ieri) nu meritam să pierdem, am avut ocazii foarte bune, ei nu prea au avut, doar pe final o ocazie. Am arătat că putem. În viitor, va fi mult mai bine. Am tras, am văzut că a băgat alunecare apărătorul advers şi m-am grăbit, am tras pe centru. Era frumos pentru public, au venit în număr mare să ne susţină, nu ne aşteptam, mai ales că pierdusem în Polonia cu scorul cu care am pierdut. Trebuie să fie încrezători, am jucat împotriva unei echipe foarte bine şi cred că am arătat bine”, a declarat Florin Tănase, potrivit as.ro.

Tănase era unul dintre preferații lui Gică Hagi la Viitorul

Florin Tănase a ajuns în 2010 la Academia Hagi și a jucat pentru clubul „Regelui” până în 2016, când FCSB l-a cumpărat cu 1,5 milioane de euro. Alintat de Hagi „Tase al meu”, mijlocașul de la Omonia Nicosia a fost mereu unul dintre preferații selecționerului.

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„(n.r. Întrebat dacă au început să lege jocul pe care îl vrea Hagi) Da, clar. Au fost şi detalii care au făcut diferenţa, cum a spus-o şi dânsul, şi-a asumat această rotaţie, să creeze câte o echipă diferită pentru fiecare meci în parte. Dar, de convocarea viitoare, a spus că nu se va mai întâmpla. Eu cred că avem jucători valoroşi cu care putem să facem rezultate foarte bune. Am discutat, normal. Mă repet, am făcut un joc bun, păcat de acel gol pe care l-am luat repede. Trebuie să fim încrezători pe viitor.

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(n.r. despre rolul de atacant) Cum să fie? Am mai jucat în trecut, încerc să mă adaptez unde îmi cere antrenorul, să fac lucrurile cât mai bine, să ajut echipa şi ofensiv, şi defensiv. (n.r. despre Gică Hagi) Îşi doreşte foarte mult, are foame de rezultate, cu siguranţă rezultatele vor veni, la cum îl sţiu. E momentul ăsta…toată lumea i-a sărit în cap, dar trebuie să aibă încredere în dânsul. Dacă nici cu Hagi nu mai facem fotbal, atunci trebuie să-l oprim. Nu ne-a spus nimic de nicio plecare, cu siguranţă va rămâne, a fost mulţumit de ce am arătat în seara asta”, a mai spus mijlocașul de la Omonia Nicosia.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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