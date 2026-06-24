Jucătorul crescut la AC Milan, înlocuitorul lui Boateng în defensiva de la Dinamo: „M-am adaptat bine şi repede”

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În această vară, Dinamo a pierdut doi jucători extrem de importanți din ultimii ani, în care echipa a ajuns de la lupta pentru supraviețuire la lupta pentru cupele europene. Boateng și Gnahore nu vor mai face parte din „haită”, iar Nuno Campos trebuie să suplinească aceste absențe. Pentru postul de stoper, una dintre variante ar putea fi chiar din curtea „câinilor”.

Matteo Duțu, înlocuitorul perfect pentru Kennedy Boateng? Care este obiectivul tânărului transferat de la AC Milan

Dinamo este în căutarea transferului potrivit pentru înlocuirea lui Kennedy Boateng, însă Matteo Duțu ar putea fi varianta perfectă. Stoperul de 20 de ani transferat de la AC Milan pentru suma de 500.000 de euro se pregătește intens în Polonia și speră să aibă mai multe șanse în noul sezon, după plecarea togolezului.

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„E cantonament, e o perioadă în care trebuie să ne antrenăm pentru sezonul care vine și sunt un pic obosit, e normal, dar în rest totul e bine. Încercăm să înțelegem noul stil de joc și tot, e greu, normal, dar până acum merge totul bine. E un pic de diferență, e normal, toată echipa… că se schimbă un pic stilul de joc, dar până acum mi-a plăcut și trebuie să înțelegem bine totul tactic și tot, dar până acum a mers totul bine și sper că o să meargă totul bine și în continuare.

Mă simt foarte bine. M-am adaptat bine și cred că și repede. Și cu suporterii, clubul, conducerea, jucătorii, stau cu toții bine. Și chiar orașul, Bucureștiul, îmi place, deci m-am adaptat foarte bine și îmi place. Ăsta e obiectivul meu (n.r. – să aibă un rol important în echipă). Anul trecut am venit și am bifat câteva meciuri. Sincer, nici nu mă așteptam să joc așa de mult, dar până la urmă am avut meciuri, ocazii. Și sezonul ăsta, ăsta e obiectivul meu, o să ajut echipa și cu Nikita mă înțeleg foarte bine, sper să fie totul ok.

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Normal că mă gândesc și la echipa națională, dar acum mă gândesc înainte la Dinamo. Sunt cu gândul total la Dinamo. Și după, dacă o să vină convocarea de la echipa mare, o să fie o mare mândrie pentru mine și înseamnă că merge totul bine”, a declarat Matteo Duțu pentru

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AC Milan și-a păstrat 50% dintr-un viitor transfer pentru Matteo Duțu

Deși a renunțat la tânărul fundaș central, A fiind conștientă de valoare românului. „rossonerri” și-au păstrat și un procent de 50% dintr-un viitor transfer.

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„Afacerea s-a făcut! Matteo Duțu merge la Dinamo București de la AC Milan. Contract până în 2029. Milan va avea 50% dintr-un viitor transfer”, a scris Nicolo Schira pe contul său de X. Cotat la 300.000 de euro, Matteo Duțu a bifat 12 apariții pentru Dinamo în sezonul trecut.