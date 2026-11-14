Jucătorul cu 3 titluri de campion la FCSB știe ce are Reghe special: „Asta avea și Hagi”

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Gabi Iancu a oferit un interviu pentru FANATIK despre FCSB, echipa care i-a rămas la inimă după ce și-a făcut junioratul în Ghencea. și îl consideră un antrenor cu totul și cu totul special.

Gabi Iancu, dezvăluiri despre secretul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Gabi Iancu a analizat mai întâi lupta la titlu și vede o favorită surpriză: „Craiova are un lot foarte bun și clar vor din nou campionatul. Dinamo chiar dacă e pe primul loc nu îi bagă nimeni în seamă. Dacă era Craiova în locul lor, spunea toată lumea că e deja campioană. E bine asta pentru ei. Eu zic că îi ajută că sunt văzuți outsideri.

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Dinamo chiar joacă foarte bine și când nu o fac tot câștigă. E o echipă chiar bună, iar de Rapid nu știu ce să zic. Mi-aș dori ca Steaua, FCSB, să împingă mai tare acum cu Reghe, mai ales că l-am avut antrenor acolo în 2013 și știu cum lucrează”.

e de părere că deja se vede o schimbare importantă la echipă față de perioada în care era Marius Baciu: „E diferență foarte mare cu Reghecampf și de-abia de o lună. Contează foarte mult antrenorul. Poate să conteze mult asta, mai ales din iarnă”.

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Gabi Iancu nu uită că a cucerit nu mai puțin de 6 trofee la FCSB

Gabi Iancu rămâne până în ziua de astăzi un susținător al FCSB și după mult a decis să meargă pe stadion: „Îmi e dor normal, eu am rămas stelist și după foarte mult timp am fost pe Arena Națională la meciul cu Rapid și i-am luat și pe băieții mei. Mi-a plăcut foarte mult și jocul, atmosfera. Nici cu U Cluj nu au jucat rău, chiar dacă au pierdut”.

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Comparat cu Hagi când era puști, Iancu știe de ce i-a fost greu să se impună la FCSB: „Dacă dăm timpul înapoi, fiecare fotbalist cred că are momente în care crede că ar fi putut să facă mai mult. Nici nu știu ce să zic… A fost puțin greu pentru că în acel moment echipa era foarte bună, mult mai bună. Era foarte greu pentru că atunci nu era nici regula U21 și jucai numai pe valoare. Nu te împingea nimeni pe vremea aia, cum e acum”.

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Iancu știe de ce Laurențiu Reghecampf e diferit de orice alt antrenor de la FCSB: „Ceea ce e special la e Reghe e că atunci când intri pe teren, el deja îți insuflă în capul tău prin modul lui de a fi și de a vorbi că trebuie să câștigi meciul și nu te poți apăra. Asta o are și Hagi. Are mentalitate de campion și te face să intri în teren cu gândul că poți și adversarii nu pot să fie mai buni ca tine”.

Impresionat de jucătorul pe care Gigi Becali vrea să îl dea afară

Gabi Iancu ar da orice să aibă un astfel de jucător în echipă: „Îmi place mult de ăsta de care nu îi place lui nea Gigi de el, de Boutouatou. Dar dinainte de meciul cu Rapid. El mai are însă nevoie de timp. Mi-ar plăcea mult de tot să am un astfel de jucător să îmi paseze. Contează foarte mult, plus driblingul. Nu trebuie să mai cobori să îți iei mingea, crează spații libere, e un altfel de jucător, destul de rar în fotbalul românesc. Un fel de Sânmărtean, dar Lucică era mult mai bun. Poate oricând să facă ceva. Eu cred că se pot bate la titlu pentru că după înjumătățirea punctelor e posibil orice”.

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Noul atacant al lui Terrassa nu a uitat nici de echipa la care a debutat în SuperLiga: „Și Farul poate să prindă play-off, mai ales față de anul trecut. Au un joc destul de bun, s-au schimbat jucătorii, iar Sabău e un antrenor bun. Echipele lui joacă mereu fotbal”.