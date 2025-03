Jucătorul cu care Rapid ar putea da lovitura în mercato: „Face 8-9 milioane de euro!”. Ce vedetă a giuleștenilor ar trebui vândută la prima ofertă

Gigi Stancu, SuperSocial Marketing Manager la Superbet și suporter declarat al Rapidului, a făcut analiza lotului giuleștean în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST. El a mărturisit pe cine ar vinde imediat și pe cine ar mai păstra la Rapid, dacă ar fi patron.

Gigi Stancu: „Pe două milioane l-aș da!”

Robert Niță și Gigi Stancu, cunoscut în online și ca Super Gigi, au dezbătut lotul Rapidului. , au iscat discuții aprinse în studioul SUFLET DE RAPIDIST.

„Pe Petrila, dacă aș avea (n.r. – o ofertă de) 2 milioane, l-aș da!”, a afirmat categoric Gigi Stancu. S-a mai domolit, însă, în privința lui Andrei Borza.

Valoarea lui Andrei Borza depinde e Mircea Lucescu

Borza este jucător de bază, care respectă și regula U21 din SuperLiga. În 2025, el a fost integralist, cu excepția derby-urilor cu FCSB. În penultima etapă de sezon regular, a ispășit o suspendare pentru cumul de avertismente. Iar în play-off, . Gigi Stancu speră că

„Cu Borza trebuie să aștepți. Să vezi Euro U21. Trebuie văzut și dacă Rapid ia Cupa sau nu. Dacă ia Cupa, înseamnă Europa League, un culoar foarte bun. Trebuie văzut dacă te duci spre grupele Europa League sau cazi spre Conference League…”, a precizat Super Gigi.

„La 5 milioane, te mai uiți la ceva?”, a întrebat Robert Niță.

„Domnul Șucu sigur nu se mai uită! Trebuie văzut dacă e loc, trebuie să nu fii fraierul care îl ține și doar în jos se duce după aceea. Dar și dacă vezi că există acolo (n.r. – o posibilitate), dacă se accidentează Bancu, și el (n.r. – Borza) ține forma bună și îl ia Nea Mircea și îl joacă pe Ernst Hapel (n.r. – cel mai mare stadion austriac) cu Austria. . Trebuie să o joci bine, nu știi…”

Gigi Stancu: „Louis Munteanu nu e de 9 milioane. Borza are altă calitate”

Dialogul dintre Robert Niță și Gigi Stancu s-a aprins rapid. Comparațiile lui Andrei Borza cu Louis Munteanu și Andrei Rațiu l-au înverșunat pe Super Gigi.

Gigi Stancu: Am avut (n.r. – fundași care s-au vândut pe bani mulți). De ce să nu avem în România fundaș care să se vândă bine? Atacanți nu avem… dar fundașii laterali sunt foarte rari.

Robert Niță: Dar crezi că Louis Munteanu se vinde pe 9 milioane?

Gigi Stancu: Louis Munteanu nu are calitate de 9 milioane. Și nu are potențial să ajungă la prețul ăsta. Borza are altă calitate. Sunt total diferiți. Borza niciodată n-o să aibă cifre, că e fundaș, e alt job ce face el. Dar fundașii laterali sunt rari. Jucător de picior stâng, care să joace și în 4, și în 5 (n.r. – sistem cu 4 sau 5 fundași), și vârstă, și tot… Uită-te la Rațiu! Până la urmă ajunge… Ori că e Barcelona, ori că e…

Robert Niță: Dar Rațiu are 26 de ani. Acum un an nu juca nicăieri. Dacă îl ții pe Borza un an și nu joacă, iar apoi îl dai pe un milion. Onea de ce nu mai joacă anul acesta?

Gigi Stancu, de partea lui Gigi Becali: „Patronii trebuie să se bage la echipă”

Gigi Stancu: Stai așa, că asta e iarăși o chestie. Mie îmi place aici de Gigi Becali. Dacă am jucător de 21 de ani, din ce considerent mi l-ai putea scoate pe Borza din prima echipă?

Robert Niță: Gafează trei meciuri la rând…

Gigi Stancu: Cum să gafeze? E o întâmplare dacă gafează. N-are cum să cadă dramatic. Și atunci, dacă sunt patron, eu spun: ‘Domnu Șumudică, ăsta este titularul postului de fundaș stânga’.

Robert Niță: Păi, și atunci, veniți voi, ziariștii, și spuneți că se bagă patronul peste antrenor. Cum e, e bine?

Gigi Stancu: E bine, DA! Tu crezi că Berlusconi nu se bagă? Don Carlo Ancelotti, care este Iisus Hristos din Nazaretul antrenorilor, tu crezi că Florentino Perez nu îi spune ce să facă? A avut 3 fundași centrali accidentați: Alaba, Rudiger și Militao. Și a zis don Carlo ‘Ia-mi și mie un fundaș central, n-am nimic. Putem să luăm Champions League, că ăstia sunt pământ, nu-i vezi?’. Și a zis (n.r. – Floretino Perez) ‘Nu luăm pe altcineva’.

Robert Niță: Nu i-a zis bagă-l pe Gigi titular, i-a zis că nu ia…

Gigi Stancu: Stai puțin. Dacă eu îți fac lotul așa, rămâi cu ăla, pe ăla îl joci. Sunt convins că se întâmplă la nivel înalt. Dar trebuie să te și pricepi.

„Băi Șumudică, nu faci ce vrei tu!”

Robert Niță: Cei care spun că se bagă patronii n-au dreptate?

Gigi Stancu: Că ei consideră o greșeală? DA, NU AU DREPTATE! Da, trebuie să se bage (n.r. – patronii). Trebuie să fie foarte viu acolo, foarte implicat. Nu neapărat la modul ăsta, să îți fac eu echipa. Cred că poate să existe un dialog, și eu cred că și la FCSB există dialogul ăsta. Și de multe ori Pintilii și Elias îl păcălesc pe nea Gigi (n.r. – Becali). Îi explică – tactica lui Olăroiu – și fac ca ei. Sunt convins că multe din comenzile astea așa arată.

Tu poți să spui: ‘Borza are valoare? Are, e în lotul echipelor naționale! Bă, pe-ăsta trebuie să mi-l forțezi nonstop. Trebuie să te ții de el să nu se culce pe o ureche. Ține de tine să mi-l crești. Nu poți să joci cu Braun în stânga și Onea în dreapta și să-l ții pe Borza U21 pe bancă. Am dat 800.000 pe el, și-l ții acolo că nu-i place lui Șumudică. Băi Șumudică, nu faci ce vrei tu aici! Ăsta e titular în stânga! Trebuie să-l creștem, îl ducem la naționala de tineret, luăm 6 milioane pe el. Ăsta e titular!’. Ăsta e mesajul, comandă direct! Și așa trebuie să se întâmple. Și nu o consider o ingerință, este politica de la club.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Borza (19 ani) pe Transfermarkt

2,2 milioane de euro valorează Claudiu Petrila (24 de ani), conform sursei amintite