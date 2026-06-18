Sport

Jucătorul cu peste 150 de meciuri în SuperLiga, la mare căutare după ce a devenit liber de contract: „Există discuții cu câteva echipe”

Jucătorul cu peste 150 de meciuri în în SuperLiga nu duce lipsă de oferte după ce și-a încheiat contractul cu ultima echipă: „Mă voi decide care este cea mai bună variantă”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.06.2026 | 19:33
Jucatorul cu peste 150 de meciuri in SuperLiga la mare cautare dupa ce a devenit liber de contract Exista discutii cu cateva echipe
EXCLUSIV FANATIK
Ciprian Biceanu în perioada petrecută de el la Hermannstadt. Foto: Sport Pictures
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Ciprian Biceanu (32 de ani), jucător cu peste 150 de meciuri în SuperLiga de-a lungul carierei sale de până acum, și cu aproape 200 de partide la nivelul Ligii 2, a devenit liber de contract după ce în partea a doua a sezonului recent încheiat a evoluat pentru ASA Tg. Mureș, ulterior plecării de la Hermannstadt, moment consemnat în luna ianuarie.

Ciprian Biceanu, jucător cu peste 150 de meciuri în SuperLiga, a devenit liber de contract

Mijlocașul central cotat în prezent de Transfermarkt la 175.000 de euro a mai jucat până acum și la CS Mioveni, Astra Giurgiu și Concordia Chiajna, după ce a început fotbalul la academia lui Dani Coman. Se poate lăuda cu două finale de Cupa României la care a participat, în sezonul 2018-2019 alături de Astra, pierdută în fața celor de la Viitorul, actualul Farul Constanța, și în stagiunea 2024-2025 împreună cu Hermannstadt, de asemenea pierdută, contra celor de la CFR Cluj.

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Din informațiile obținute de FANATIK, în prezent Biceanu este dorit de mai multe echipe din Liga 2, precum SCM Râmnicu Vâlcea, proaspăt promovată din Liga 3, FC Bihor și Unirea Slobozia, retrogradată din SuperLiga la finalul sezonului precedent. În trecut, mijlocașul s-a mai aflat în discuții și cu FC Voluntari, dar în cele din urmă nu s-a ajuns la o înțelegere.

Mijlocașul are mai multe oferte în această perioadă

Același lucru s-a întâmplat și în cazul tratativelor purtate de el la un moment dat cu cei de la UTA. Fotbalistul s-a văzut nevoit să renunțe până la urmă destul de rapid la această variantă, pe motiv că Aradul se află la o distanță mult prea mare de Piteștiul natal, dar și de Ploiești, orașul în care Ciprian Biceanu obișnuiește să petreacă destul de mult timp alături de soție și copil.

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Întrebat în legătură cu acest subiect, mijlocașul central a confirmat că într-adevăr poartă anumite discuții cu diferite cluburi în această perioadă, fără să ofere însă mai multe detalii în acest sens. „Am ajuns la final de contract cu ASA Târgu Mureș și drumurile noastre s-au despărțit. În perioada următoare îmi voi clarifica situația, există discuții cu câteva echipe din primele eșaloane, dar mă voi decide care este cea mai bună variantă după ce voi analiza ceea ce am pe masă”, a spus Ciprian Biceanu referitor la acest subiect.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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