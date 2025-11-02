Jucătorul cu salariu de 1 milion euro a distrus CFR Cluj în dezastrul cu Dinamo: 1-2 de la 1-0 în minutul 89! Antrenorul lui Dinamo: „Pe noi ne-a avantajat intrarea lui!”

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma (31 de ani) a intrat pe teren în Dinamo – CFR Cluj la scorul de 1-0 pentru oaspeți. Vicecampioana n-a ținut însă de rezultat și a pierdut cu 1-2, iar francezul este arătat cu degetul pentru înfrângere.

Kurt Zouma, scos țap ispășitor pentru eșecul lui CFR Cluj cu Dinamo

Introducerea lui Kurt Zouma în derby-ul cu Dinamo s-a dovedit a fi extrem de neinspirată. Francezul a intrat pe teren în minutul 78 în locul lui Meriton Korenica.

Zouma nu și-a ajutat deloc echipa. Din contră, cu el pe teren CFR Cluj a doua

„Introducerea lui Zouma a schimbat tot. Pentru că au bulversat în apărare. De ce să schimbi o pereche de fundași centrali care funcționează? Nici măcar nu ai jucat în 3, a juca Sinyan fundaș dreapta”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce salariu are Kurt Zouma, cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga

Kurt Zouma a venit la CFR Cluj în septembrie 2025, liber de contract după despărțirea de West Ham United. Fundașul central francez a jucat până acum doar 4 meciuri, deși are cel mai mare salariu din SuperLiga.

„Cine a făcut schimbarea, că a făcut-o Pancu prin telefon sau Rus, a comis-o rău de tot. Eu înțeleg povestea cu Zouma până la un punct. Zouma are salariu de 1.000.000 de euro pe an. Nu e nicio vrăjeală! Atât are, 1.000.000 de euro pe an! Înțeleg că dacă ai jucător de un milion îl bagi, dar dacă lucrurile merg bine, de ce să strici ce merge bine?

Aia a fost o greșeală fatală, pentru că intrarea lui Zouma este principalul motiv pentru care s-a dereglat tot mecanismul lui CFR, iar Clujul a plecat fără niciun punct. Intrarea lui Zouma e o greșeală fatală!”, a transmis Horia Ivanovici.

Zouma a jucat la echipe uriașe din Europa

Înainte să ajungă la CFR Cluj, cu care mai are contract până în vara lui 2027, Kurt Zouma și-a trecut în CV nume impresionate din fotbalul european, cum ar fi Saint-Etienne, Chelsea, Everton sau West Ham United.

„Zouma până acum e produs de marketing, nu e nimic altceva. Nu ajută jocul CFR-ului. Dacă făcea bani, ar fi trebuit măcar să vândă 1000 de tricouri pentru că scrie Zouma pe spatele lui. Atât, nimic mai mult. Pentru că el, fotbalistic, deocamdată nu a arătat absolut nimic. Nici n-a prea jucat”, a adăugat Vochin.

„E clar că Zouma în momentul de față nu e nici la nivel de SuperLiga”, a adăugat Ivanovici. „Eu nu aș da salariul ăsta unui fundaș, aș da salariul ăsta unui atacant care marchează goluri și face diferența”, a declarat și Eugen Trică.

Dinamo, avantajată de intrarea lui Zouma

Până și dinamoviștii recunosc că intrarea lui Kurt Zouma a fost de bun augur. Florentin Petre a comentat la FANATIK SUPERLIGA schimbarea neinspirată de la CFR Cluj.

„Într-un fel ne-a avantajat. Dacă ne uităm la golul 2, mingea trece printre picioarele lui. Dacă e un jucător mai scund acolo îl poate lovi sau poate devia mingea. În momentul când Soro a intrat în posesia mingii și a început să accelereze către poartă, nimeni nu l-a întâmpinat să poată să îl blocheze într-un fel. Pentru noi a fost ceva extraordinar pentru că el nu a fost pregătit pentru acea fază și pentru acel moment, iar noi am profitat”, a declarat antrenorul secund al lui Dinamo.