Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jucătorul cu salariu de 1 milion euro a distrus CFR Cluj în dezastrul cu Dinamo: 1-2 de la 1-0 în minutul 89! Antrenorul lui Dinamo: „Pe noi ne-a avantajat intrarea lui!”

Kurt Zouma a fost desființat după Dinamo - CFR Cluj 2-1. Cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga e considerat vinovat pentru înfrângerea ardelenilor de pe Arena Națională
Cristian Măciucă
02.11.2025 | 11:21
Jucatorul cu salariu de 1 milion euro a distrus CFR Cluj in dezastrul cu Dinamo 12 de la 10 in minutul 89 Antrenorul lui Dinamo Pe noi nea avantajat intrarea lui
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul cu salariu de 1 milion euro a distrus CFR Cluj în dezastrul cu Dinamo: 1-2 de la 1-0 în minutul 89. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Kurt Zouma (31 de ani) a intrat pe teren în Dinamo – CFR Cluj la scorul de 1-0 pentru oaspeți. Vicecampioana n-a ținut însă de rezultat și a pierdut cu 1-2, iar francezul este arătat cu degetul pentru înfrângere.

Kurt Zouma, scos țap ispășitor pentru eșecul lui CFR Cluj cu Dinamo

Introducerea lui Kurt Zouma în derby-ul cu Dinamo s-a dovedit a fi extrem de neinspirată. Francezul a intrat pe teren în minutul 78 în locul lui Meriton Korenica.

ADVERTISEMENT

Zouma nu și-a ajutat deloc echipa. Din contră, cu el pe teren CFR Cluj a doua două goluri de la Dinamo în minutele de prelungiri și a pierdut partida.

„Introducerea lui Zouma a schimbat tot. Pentru că au bulversat în apărare. De ce să schimbi o pereche de fundași centrali care funcționează? Nici măcar nu ai jucat în 3, a juca Sinyan fundaș dreapta”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Ce salariu are Kurt Zouma, cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga

Kurt Zouma a venit la CFR Cluj în septembrie 2025, liber de contract după despărțirea de West Ham United. Fundașul central francez a jucat până acum doar 4 meciuri, deși are cel mai mare salariu din SuperLiga. El câștigă 50.000 de euro pe lună la CFR Cluj!

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți

„Cine a făcut schimbarea, că a făcut-o Pancu prin telefon sau Rus, a comis-o rău de tot. Eu înțeleg povestea cu Zouma până la un punct. Zouma are salariu de 1.000.000 de euro pe an. Nu e nicio vrăjeală! Atât are, 1.000.000 de euro pe an! Înțeleg că dacă ai jucător de un milion îl bagi, dar dacă lucrurile merg bine, de ce să strici ce merge bine?

Aia a fost o greșeală fatală, pentru că intrarea lui Zouma este principalul motiv pentru care s-a dereglat tot mecanismul lui CFR, iar Clujul a plecat fără niciun punct. Intrarea lui Zouma e o greșeală fatală!”, a transmis Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Zouma a jucat la echipe uriașe din Europa

Înainte să ajungă la CFR Cluj, cu care mai are contract până în vara lui 2027, Kurt Zouma și-a trecut în CV nume impresionate din fotbalul european, cum ar fi Saint-Etienne, Chelsea, Everton sau West Ham United.

„Zouma până acum e produs de marketing, nu e nimic altceva. Nu ajută jocul CFR-ului. Dacă făcea bani, ar fi trebuit măcar să vândă 1000 de tricouri pentru că scrie Zouma pe spatele lui. Atât, nimic mai mult. Pentru că el, fotbalistic, deocamdată nu a arătat absolut nimic. Nici n-a prea jucat”, a adăugat Vochin.

„E clar că Zouma în momentul de față nu e nici la nivel de SuperLiga”, a adăugat Ivanovici. „Eu nu aș da salariul ăsta unui fundaș, aș da salariul ăsta unui atacant care marchează goluri și face diferența”, a declarat și Eugen Trică.

Dinamo, avantajată de intrarea lui Zouma

Până și dinamoviștii recunosc că intrarea lui Kurt Zouma a fost de bun augur. Florentin Petre a comentat la FANATIK SUPERLIGA schimbarea neinspirată de la CFR Cluj.

„Într-un fel ne-a avantajat. Dacă ne uităm la golul 2, mingea trece printre picioarele lui. Dacă e un jucător mai scund acolo îl poate lovi sau poate devia mingea. În momentul când Soro a intrat în posesia mingii și a început să accelereze către poartă, nimeni nu l-a întâmpinat să poată să îl blocheze într-un fel. Pentru noi a fost ceva extraordinar pentru că el nu a fost pregătit pentru acea fază și pentru acel moment, iar noi am profitat”, a declarat antrenorul secund al lui Dinamo.

VEDETA PLATITA cu 1 MILION DE EURO la CFR Cluj, PUSA LA ZID dupa 1-2 cu Dinamo. ANALIZA LA SANGE

Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după U...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după U Cluj – FCSB
Ionuț Cercel, titularul U21 la FCSB în meciul cu U Cluj. Cum arată...
Fanatik
Ionuț Cercel, titularul U21 la FCSB în meciul cu U Cluj. Cum arată primul „11”. Update exclusiv
Gigi Becali, reacție în forță despre datoriile FCSB la ANAF! Decizia de ultim...
Fanatik
Gigi Becali, reacție în forță despre datoriile FCSB la ANAF! Decizia de ultim moment anunțată: „Luni mergem acolo, la ei, la Fisc!”. Update exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Senzațional! Fostul selecționer al României căruia Mutu îi spune doar 'Tatăl lui Marica':...
iamsport.ro
Senzațional! Fostul selecționer al României căruia Mutu îi spune doar 'Tatăl lui Marica': 'Șeful nostru!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!