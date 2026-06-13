Sport

Jucătorul dat ca și rezolvat de FCSB a plecat în vacanță fără să semneze! Exclusiv

FCSB ar putea întâmpina probleme în această pauză competițională. Vedeta, al cărui contract era ca și rezolvat, după spusele conducerii, a plecat în vacanță fără să semneze
Cristi Coste, Cristian Măciucă
13.06.2026 | 18:00
Jucatorul dat ca si rezolvat de FCSB a plecat in vacanta fara sa semneze Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul dat ca și rezolvat de FCSB a plecat în vacanță fără să semneze! FOTO: Fanatik
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Contractul lui Florin Tănase (31 de ani) cu FCSB expiră la finalul lunii iunie. Speriați că și-ar putea pierde golgheterul, fanii roș-albaștrilor au fost liniștiți de Gigi Becali (67 de ani) și Mihai Stoica (61 de ani). Cei doi conducători au transmis că prelungirea contractului lui Tănase e ca și rezolvată.

Florin Tănase a plecat în vacanță fără să semneze noul contract! Își pierde FCSB golgheterul?

FANATIK a aflat în exclusivitate că miercuri, 10 iunie, Florin Tănase a plecat în vacanță fără să semneze prelungirea contractului cu FCSB. Din informațiile FANATIK, „decarul” nu a fost căutat de conducerea roș-albaștrilor pentru a parafa noua înțelegere, deși Mihai Stoica a dezvăluit, în exclusivitate la MM LA FANATIK, că FCSB îi va prelungi cu doi ani contractul lui Tănase.

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Golgheterul roș-albaștrilor din stagiunea precedentă, cu 17 reușite în toate competițiile, nu a fost sunat nici de președintele C.A. și nici de patronul Gigi Becali, cu care deja se știe că are o relație foarte bună. Astfel, la revenirea din vacanță, există posibilitatea ca Florin Tănase să nu mai fie jucătorul FCSB-ului. Echipa lui Marius Baciu se va reuni oficial pe 22 iunie, iar pe 26 iunie va pleca în cantonamentul din Olanda. Contractul lui Tănase cu FCSB este scandent la data de 30 iunie 2026.

Ce contract vrea Gigi Becali să îi propună lui Florin Tănase

FANATIK a aflat în exclusivitate contractul pe care FCSB vrea să i-l ofere lui Florin Tănase. Gigi Becali speră ca „decarul” să semeneze pe o perioadă de doi ani și să îl plătească cu 30.000 de euro pe lună, salariu pe care l-a avut și până acum la fosta campioană a României.

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Din informațiile FANATIK, Florin Tănase poate ajunge să câștige aproximativ 900.000 de euro pe an la FCSB, bonusuri care constau în câștigarea campionatului și calificarea în grupele unei competiții europene. Totuși, golgheterul roș-albaștrilor nu a fost contactat de club înaintea plecării în vacanță nici măcar în privința acestei oferte.

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Florin Tănase a revenit la FCSB în vara lui 2024, atunci când a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Al-Okhdood. De atunci și până în prezent, mijlocașul ofensiv a cucerit un titlu de campion, o Supercupă a României și a jucat doi ani la rând pe tabloul principal din Europa League.

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  • 16 goluri a marcat Florin Tănase în SuperLiga, fiind al doilea golgheter al campionatului trecut
  • 1,8 milioane de euro este suma la care e evaluat acum internaționalul român de site-ul transfermarkt.com
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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