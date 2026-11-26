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Zadok Yohanna (19 ani) e unul dintre fotbaliștii cu care Brighton speră să dea lovitura. Extrema dreaptă din Nigeria putea ajunge la un moment dat în România, dar a fost respins!

Zadok Yohanna, cumpărat de Brighton, putea ajunge în România!

Informația conform căreia fotbalistul nigerian putea fi o superafacere pentru o echipă din SuperLiga a fost dezvăluită de Mihăiță Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

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„Este un jucător care a dat 25 de milioane de euro pe un jucător care a fost propus și în România în urmă cu un an, un an jumate. Este vorba de Zadok Yohanna”, a declarat Mihăiță Pleșan.

Fostul jucător al Craiovei și al lui Dinamo a povestit și că are proiecte care vizează jucători tineri din Nigeria, acolo unde se organizează turnee: „Și noi organizăm turnee acolo. În februarie-martie vom avea a doua ediție. După prima ediție eu am descoperit doi jucători. Am ales doi din 1000 de jucători, unul de 14 ani, iar celălalt de 16 ani. Cel de 14 ani deja a fost în Suedia, la Hacken, într-o perioadă de acomodare. Până la 18 ani putem decide unde îl dăm. Stă 3 luni în Nigeria, 3 luni în Suedia. E un mijlocaș central născut în 2010. Este în stilul lui Yaya Toure.

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Cel de 14 ani e număr 10. E posibil să ajungă la Craiova unul dintre ei. Dar legislația de la noi din țară nu ne ajută”.

Cine este Zadok Yohanna

Nigerianul în vârstă de 19 ani s-a format la academia Allah Football, de unde a fost recrutat de AIK Stockholm în 2025. Suedezii l-au folosit la prima echipă, unde a bifat 13 apariții și a marcat două goluri.

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În iunie 2026, Yohanna a fost cumpărat de Brighton cu aproximativ 28 de milioane de euro, cel mai scump jucător transferat din Suedia.

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