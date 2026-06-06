Sport

Jucătorul de bază al oltenilor nu se mai ascunde: „Aș putea merge la o echipă mult mai bună decât Universitatea Craiova”

Universitatea Craiova a avut un sezon spectaculos, iar jucătorii de bază ar putea obține transferuri importante. Unul dintre fotbaliștii de bază ai oltenilor a vorbit despre posibila plecare din Bănie
Ciprian Păvăleanu
06.06.2026 | 20:18
Jucatorul de baza al oltenilor nu se mai ascunde As putea merge la o echipa mult mai buna decat Universitatea Craiova
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Romanchuk nu se ferește! Ce a spus despre o posibilă plecare de la Universitatea Craiova. Foto: Sportpictures.eu
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Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a fost unul dintre pilonii din defensiva Universității Craiova din acest sezon. El a fost adus în Oltenia pentru 750.000 de euro de la Kryvbas, iar după un singur an în Bănie țintește deja mai sus. În presa ucraineană, stoperul a recunoscut că este conștient de sezonul său bun și că ar putea primi oferte de la echipe foarte bune.

Transfer în Ucraina sau în Vest? Ce ar alege Oleksandr Romanchuk

Oleksandr Romanchuk a făcut cel mai bun sezon al carierei sale și dorește să profite de acest lucru. Chiar dacă Universitatea Craiova este în acest moment cea mai puternică echipă din România, stoperul ucrainean nu ar refuza o ofertă din țara natală, de la o echipă de top, sau un transfer în Vest.

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Într-un interviu oferit în țara sa, pentru cei de la Tribuna, Romanchuk a vorbit despre informațiile din ultima perioadă despre interese din Ucraina, de la Dinamo Kiev, dar și din Germania, de la Werder Bremen, echipă ce s-a salvat in extremis de retrogradarea în Zweite Bundesliga. „Ai de ales. Fie te muți la o echipă de mijlocul clasamentului, dar într-o ligă superioară. De exemplu, poate în Germania. Au existat zvonuri despre Werder Bremen. Fie te muți la un club de top, dar în Ucraina. Te-ai întrebat vreodată ce ar fi mai bine pentru tine?”, a fost întrebarea pusă fotbalistului Craiovei.

„Întrebarea asta îmi dă bătăi de cap. Nu spun că am opțiunea să merg la Dinamo, Șahtior sau orice altă echipă din Ucraina. De asemenea, nu pot spune că am o ofertă anume de la Werder Bremen sau alte echipe. Știu că am avut un sezon bun și că ar putea exista interes din partea unor cluburi mult mai bune decât Universitatea Craiova. Nu mă pot concentra pe asta. Încerc să mă feresc de astfel de gânduri cât mai mult posibil. Momentan mă concentrez pe echipa națională. Nu evit întrebarea, nu ocolesc subiectul, cum se spune… sunt sincer cu tine”, a spus Romanchuk în presa din Ucraina.

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Stoperul Universității Craiova ar putea reveni la Dinamo Kiev

Ajuns la vârsta de 26 de ani, Oleksandr Romanchuk simte că este momentul să facă un adevărat pas înainte în cariera sa. Chiar dacă problemele politice din țara sa natală sunt foarte grave, Dinamo Kiev continuă să fie o destinație atractivă. Fundașul Craiovei a mai jucat pentru a doua echipă a clubului legendar din capitala Ucrainei, însă nu a fost păstrat pentru echipa mare.

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Conform publicației TransferFeed, Dinamo Kiev ar fi pus ochii pe fostul său fundaș și ar dori să încerce o repatriere a sa în această vară. Stoperul mai are contract cu oltenii până în 2028, iar suma dorită în schimbul său s-ar ridica la 3 milioane de euro, anunță sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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