Jucătorul de la Botoșani pe care Adi Ilie l-a transferat în Japonia: „Au intrat banii în club, iar el nu a plecat din România”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Adrian Ilie, povestea transferului lui Martinus în Japonia

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Quenten Martinus (35 de ani) este unul dintre cei mai buni fotbaliști străini din istoria campionatului României. Atacantul din Curacao a jucat două sezoane la Botoșani, înainte să fie dus de Adi Ilie, în Japonia, la Yokohama F. Marinos.

Adrian Ilie, povestea transferului lui Martinus în Japonia

Quenten Martinus a jucat în perioada 2014-2016 și a impresionat cu evoluțiile sale bune. În 55 de meciuri pentru moldoveni, atacantul a marcat 7 goluri și a oferit 11 pase decisive. Martinus s-a retras din fotbal în urmă cu doi ani, în Olanda, la TOP Oss.

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Deși a fost dorit inclusiv de FCSB, Martinus a ajuns în Japonia. La transfer a pus umărul și Adrian Ilie (52 de ani). Într-un dialog cu „Cobra” a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, la transferul lui Martinus la Yokohama F. Marinos, care a plătit 150.000 de euro pentru a îl cumpăra de la FC Botoșani.

„Nu cu dumneavoastră am făcut transferul lui Martinos la Yokohama Marinos? (n.r. – Ba, da, ba da!) M-ați sunat a doua zi m-ați sunat și mi-ați spus că au ajuns banii la club,dar nu a ajuns jucătorul”, a dezvăluit Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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„Pe Martinus nici acum nu sunt sigur că a ajuns la cum era el. Pe Martinus îl vindeam și a doua zi îl găseai cu o geacă în cap într-un cartier din Botoșani. Era greu cu el. Îi era greu să se despartă de locurile calde”, a spus Valeriu Iftime. „Am vorbit cu el la telefon și când i-am zis ce salariu primește pe lună a închis telefonul. A crezut că îl ia la mișto. (n.r. – Cât îi dădeau ăia?) 28.000 de euro în primul an și 30.000 de euro în al doilea an”, a mai spus „Cobra”.

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Quenten Martinus a făcut senzație la Yokohama Marinos și, după doar un an și jumătate, a prins transferul carierei. Fotbalistul din Curacao a fost cumpărat de Urawa Red Diamonds cu 2,5 milioane de euro.

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