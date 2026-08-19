Jucătorul de la Botoșani pe care Adi Ilie l-a transferat în Japonia: „Au intrat banii în club, iar el nu a plecat din România”

Quenten Martinus (35 de ani) este unul dintre cei mai buni fotbaliști străini din istoria campionatului României. Atacantul din Curacao a jucat două sezoane la Botoșani, înainte să fie dus de Adi Ilie, în Japonia, la Yokohama F. Marinos.
Quenten Martinus a jucat la FC Botoșani în perioada 2014-2016 și a impresionat cu evoluțiile sale bune. În 55 de meciuri pentru moldoveni, atacantul a marcat 7 goluri și a oferit 11 pase decisive. Martinus s-a retras din fotbal în urmă cu doi ani, în Olanda, la TOP Oss.
Deși a fost dorit inclusiv de FCSB, Martinus a ajuns în Japonia. La transfer a pus umărul și Adrian Ilie (52 de ani). Într-un dialog cu Valeriu Iftime, care vorbea despre eventuala plecare a lui Sebastian Mailat, „Cobra” a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, la transferul lui Martinus la Yokohama F. Marinos, care a plătit 150.000 de euro pentru a îl cumpăra de la FC Botoșani.
„Nu cu dumneavoastră am făcut transferul lui Martinos la Yokohama Marinos? (n.r. – Ba, da, ba da!) M-ați sunat a doua zi m-ați sunat și mi-ați spus că au ajuns banii la club,dar nu a ajuns jucătorul”, a dezvăluit Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
„Pe Martinus nici acum nu sunt sigur că a ajuns la cum era el. Pe Martinus îl vindeam și a doua zi îl găseai cu o geacă în cap într-un cartier din Botoșani. Era greu cu el. Îi era greu să se despartă de locurile calde”, a spus Valeriu Iftime. „Am vorbit cu el la telefon și când i-am zis ce salariu primește pe lună a închis telefonul. A crezut că îl ia la mișto. (n.r. – Cât îi dădeau ăia?) 28.000 de euro în primul an și 30.000 de euro în al doilea an”, a mai spus „Cobra”.
Quenten Martinus a făcut senzație la Yokohama Marinos și, după doar un an și jumătate, a prins transferul carierei. Fotbalistul din Curacao a fost cumpărat de Urawa Red Diamonds cu 2,5 milioane de euro.