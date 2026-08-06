Jucătorul de la CFR Cluj dorit de Pancu la Rapid a notificat clubul. Poate ajunge gratis în Giulești! Exclusiv

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a anunțat că Marian Huja, fotbalist care are și cetățenie portugheză, ar putea fi declarat jucător liber de contract din cauza datoriilor uriașe pe care CFR le are față de el.

Marian Huja ar putea ajunge la Rapid din postura de jucător liber de contract, fiind neplătit

În cazul în care patronul Ioan Varga va reuși în cele din urmă să plătească datoriile, jucătorul ar putea ajunge oricum la Rapid pentru că „feroviarii” clujeni încearcă să vândă mai mulți jucători pentru a se stabiliza financiar și pentru a ieși din furtuna datoriilor în care se scufundă.

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„Apropo de ce se întâmplă la CFR Cluj , tocmai ca să nu-l ia Pancu la Rapid. Huja e neplătit, a făcut notificare la club și el având și cetățenie portugheză e posibil să denunțe contractul unilateral și poate să plece liber.

Plus că e unul dintre cei doi jucători propuși la Rapid ca să își mai recupereze din transferuri”, a explicat Cristi Coste. Necazurile financiare se țin lanț de CFR și de Ioan Varga, care trebuie să achite o avere pentru transferul lui Louis Munteanu, precum și alte datorii.

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Ioan Varga are probleme foarte mari cu datoriile echipei și trebuie să le plătească în termen record

De altfel, jucătorii sunt neplătiți de luni bune, .„În acest moment mai sunt de plătit până vineri banii pentru transferul lui Louis Munteanu, 1 milion 600 și săptămâna viitoare e rata la ANAF. Declarația de pe FANATIK arată că se simte hăituit de datoriile astea”, a completat Cristi Coste.

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În discuție a intervenit Sabin Ilie, care a remarcat cum întreg haosul financiar de la CFR datează din anii trecuți, când în Gruia erau peste 50 de jucători înregimentați, de altfel o eroare logistică de proporții: „Ne aducem aminte când aveau 50 de jucători?”.

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„Erau și bani atunci, exista un personaj acolo care nu mai există, Răzvan Zamfir. E la U Cluj”, a punctat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.