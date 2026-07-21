Sport

Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele 5 ligi europene

Universitatea Craiova poate rămâne fără unul dintre oamenii de bază înaintea dublei cu Levski Sofia. „Da, este adevărat că există interes din diferite țări”.
Alex Bodnariu
21.07.2026 | 10:30
Jucatorul de la Craiova care are lipici la oferte Exista interes din primele 5 ligi europene
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Universitatea Craiova poate pierde un titular! Anunțul făcut înaintea dublei cu Levski Sofia. Foto: SportPictures
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Universitatea Craiova s-a întărit în această vară. Oltenii visează la o calificare istorică în faza principală a UEFA Champions League. Totuși, echipa din Bănie ar putea rămâne fără unul dintre jucătorii de bază. Oleksandr Romanchuk a recunoscut că există interes pentru el din cele mai puternice campionate din Europa.

Universitatea Craiova poate pierde un titular! Anunțul făcut înaintea dublei cu Levski Sofia

Oleksandr Romanchuk a avut parte de un sezon de vis la Universitatea Craiova. A fost un om de bază în apărarea echipei, care a reușit să câștige titlul și Cupa României în stagiunea precedentă. În urmă cu doar câteva zile a pus mâna și pe Supercupă, iar acum se pregătește pentru duelul cu Levski Sofia din preliminariile UEFA Champions League.

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Oltenii vor avea parte de o dublă complicată cu echipa din Bulgaria, însă suporterii au toată încrederea în jucătorii care au adus titlul, dar și în antrenorul Filipe Coelho. Dacă va trece de Levski, formația din Bănie va avea parte de un duel cu câștigătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.

Universitatea Craiova riscă să-și piardă unul dintre cei mai importanți jucători! Mesajul lui Romanchuk

Până la meciurile din turul 3 preliminar, Universitatea Craiova ar putea rămâne fără un jucător extrem de important. Oleksandr Romanchuk a acordat un interviu în presa din Ucraina și a dat de înțeles că există posibilitatea să ajungă într-unul dintre campionatele puternice din Europa.

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„După un astfel de sezon, este absolut normal să existe interes din partea unor campionate mai puternice. Iau lucrurile cu calm. Încerc să nu mă concentrez pe cluburi sau noutăți specifice. Am un contract valabil cu Universitatea. Dacă vor exista oferte oficiale, vom discuta totul împreună cu familia, agentul și clubul meu și vom lua o decizie care va fi cea mai bună pentru cariera mea.

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Da, este adevărat că există interes din diferite țări, în special din primele 5 ligi europene, precum și din Ucraina. În acest moment nu am o prioritate anume – să mă întorc în Ucraina sau să-mi continui cariera în Europa. Vom analiza ofertele oficiale care vor sosi și apoi vom decide ce va fi mai bine pentru familia și cariera mea”, a explicat Oleksandr Romanchuk.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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