Jucătorul de la Craiova care dă emoții conducerii: „Tremur când ajunge mingea la el. Deficitar!”

Pavlo Isenko (22 de ani) a absentat din poarta Universității Craiova la meciul cu U Cluj din etapa a 18-a a SuperLigii. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate

Critici pentru Isenko din partea conducerii de la Universitatea Craiova

Pavlo Isenko este titularul postului de portar la Universitatea Craiova. Cu toate acestea, ucraineanul a acuzat dureri la spate și nu a putut fi folosit de Filipe Coelho .

În acest sezon, Isenko a apărat de 22 de ori poarta alb-albaștrilor, în toate competițiile, în 6 dintre meciuri reușind să nu primească gol. Goalkeeperul în vârstă de 22 de ani nu l-a convins încă pe Pavel Badea (58 de ani).

„(n.r. – Aveți emoții cu Isenko în poartă?) Are un joc de picior deficitar. Are anumite momente când tremuri când ajunge mingea la el și trebuie să joace cu piciorul. Dar, în rest, are reacții extraordinare. E un portar cu alonjă.

E clar o concurență pe postul de portar. El e prima opțiune. Trebuie să fim realiști. Ceea ce a reușit echipa i se datorează în mare măsură și lui Isenko”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mai are nevoie Craiova de transferuri?

Pavlo Isenko a fost transferat de Craiova în vară. Clubul lui Mihai Rotaru a plătit 350.000 de euro pentru a îl cumpăra de la Vorskla Poltava. Pavel Badea este per total mulțumit de campania de achiziții pe care oltenii au făcut-o în acest sezon. În SuperLiga, U Craiova e pe locul 4, la cinci lungimi de liderul Rapid, iar, în Conference League,

„(n.r. – Mai are Craiova nevoie de jucători?) Totdeauna e loc de mai bine. Transferurile de anul acesta au fost mult mai reușite decât anul trecut. Și Isenko și Romanchuk și Nsimba și Assad și revenirea lui Cicâldău. Sunt jucători care pot duce echipa către obiectivele pe care și le-a propus”, a adăugat președintele CS Universitatea Craiova.

