Jucătorul de la Craiova pe care Mihai Bobonete era gata să-l pună naș la nunta de aur: „Mă bucur mult”

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Mihai Bobonete a fost prezent la , în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. La ieșirea de pe stadionul „Ion Oblemenco”, în stilul caracteristic, noul acționar din Bănie a făcut o serie de declarații spectaculoase.

Nicușor Bancu, jucătorul pe care Mihai Bobonete l-ar fi pus naș la nunta de aur. Care a fost condiția

Calificarea în faza principală a UEFA Europa League se decide joi, 27 august, în Armenia. Universitatea Craiova a remizat cu Ararat Armenia în Bănie după un meci de-a dreptul spectaculos. De la meciul de foc din Bănie , celebrul actor și noul acționar al campioanei României.

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Vedeta din Las Fierbinți consideră că rezultatul înregistrat în Bănie este unul bun în perspectiva returului cu Ararat. Totodată, Mihai Bobonete a vorbit despre Ștefan Baiaram, huiduit de fani, dar și despre Nicușor Bancu, jucătorul preferat al lui Bobonete din lotul lui Coelho, care a marcat împotriva armenilor.

”Unul dintre cele mai bune începuturi din ultimele cinci meciuri. Eu, unul, sunt mulțumit. Eu cred că o să îi batem la ei. A dat gol Bancu, am vorbit cu el înainte de meci. A zis că mă împușcă, m-a împușcat. Mă bucur foarte mult pentru Nicușor. Dacă îl dădea și pe al doilea, îl puneam naș la nunta de aur”, a declarat Mihai Bobonete, după Craiova – Ararat 1-1.

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Bancu, cel mai bun jucător al meciului!

Nicuşor Bancu a fost cel mai bun fotbalist al partidei de pe „Ion Oblemenco”. Fundaşul stânga a marcat unicul gol al oltenilor în minutul 33, după o acţiune în banda stângă, reuşind să păcălească portarul oaspeţilor:

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”Am început bine partida, dar am luat din nou gol din fază fixă. a fost o neatenție. Am revenit în joc prin golul meu. Am mai avut eu o ocazie mare, una Baiaram. Dacă reușeam să facem 2-1, alta era soarta meciului. Sunt o echipă foarte bună și nu este așa ușor cum credeam noi. Ne doream să câștigăm, să avem un avantaj mai mare, dar Ararat e o echipă foarte bună, nu ne-a fost ușor. Pe final, au reușit să închidă flancul nostru stâng, nu ne-am mai creat așa multe ocazii.

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Trebuie să muncim mai mult la finalizare, pentru că ne lipsește golul. Avem nevoie de o atenție mai mare la fazele fixe, nu cred că au avut alte șanse. Am făcut o partidă foarte bună per total. Este un 1-1 bun, mergem acolo cu șansa noastră, vom juca până la capăt. Nu este presiune pentru noi, este o mândrie pentru noi, suntem fericiți că ne-am calificat într-o grupă europeană, ne pare rău că celelalte echipe nu au reușit”, a spus Bancu la final.