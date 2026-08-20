Jucătorul de la Craiova pe care Mihai Bobonete era gata să-l pună naș la nunta de aur: „Mă bucur mult”

Mihai Bobonete a fost prezent la Universitatea Craiova – Ararat Armenia, scor 1-1, în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. La ieșirea de pe stadionul „Ion Oblemenco”, în stilul caracteristic, noul acționar din Bănie a făcut o serie de declarații spectaculoase.
Calificarea în faza principală a UEFA Europa League se decide joi, 27 august, în Armenia. Universitatea Craiova a remizat cu Ararat Armenia în Bănie după un meci de-a dreptul spectaculos. De la meciul de foc din Bănie nu putea să lipsească Mihai Bobonete, celebrul actor și noul acționar al campioanei României.
Vedeta din Las Fierbinți consideră că rezultatul înregistrat în Bănie este unul bun în perspectiva returului cu Ararat. Totodată, Mihai Bobonete a vorbit despre Ștefan Baiaram, huiduit de fani, dar și despre Nicușor Bancu, jucătorul preferat al lui Bobonete din lotul lui Coelho, care a marcat împotriva armenilor.
”Unul dintre cele mai bune începuturi din ultimele cinci meciuri. Eu, unul, sunt mulțumit. Eu cred că o să îi batem la ei. A dat gol Bancu, am vorbit cu el înainte de meci. A zis că mă împușcă, m-a împușcat. Mă bucur foarte mult pentru Nicușor. Dacă îl dădea și pe al doilea, îl puneam naș la nunta de aur”, a declarat Mihai Bobonete, după Craiova – Ararat 1-1.
Nicuşor Bancu a fost cel mai bun fotbalist al partidei de pe „Ion Oblemenco”. Fundaşul stânga a marcat unicul gol al oltenilor în minutul 33, după o acţiune în banda stângă, reuşind să păcălească portarul oaspeţilor:
”Am început bine partida, dar am luat din nou gol din fază fixă. a fost o neatenție. Am revenit în joc prin golul meu. Am mai avut eu o ocazie mare, una Baiaram. Dacă reușeam să facem 2-1, alta era soarta meciului. Sunt o echipă foarte bună și nu este așa ușor cum credeam noi. Ne doream să câștigăm, să avem un avantaj mai mare, dar Ararat e o echipă foarte bună, nu ne-a fost ușor. Pe final, au reușit să închidă flancul nostru stâng, nu ne-am mai creat așa multe ocazii.
Trebuie să muncim mai mult la finalizare, pentru că ne lipsește golul. Avem nevoie de o atenție mai mare la fazele fixe, nu cred că au avut alte șanse. Am făcut o partidă foarte bună per total. Este un 1-1 bun, mergem acolo cu șansa noastră, vom juca până la capăt. Nu este presiune pentru noi, este o mândrie pentru noi, suntem fericiți că ne-am calificat într-o grupă europeană, ne pare rău că celelalte echipe nu au reușit”, a spus Bancu la final.