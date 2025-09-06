Jucătorul de la Dinamo care a fugit din ţară după un meci din cupele europene: “A rămas în Germania!”

Andrei Vochin a povestit la Oldies but Goldies cum a decis să părăsească România în perioada Nicolae Ceaușescu. Cum a ajuns fostul fotbalist al „câinilor” să scape de regimul comunist.

ADVERTISEMENT

El este jucătorul de la Dinamo care a fugit din ţară după un meci din cupele europene

După un meci din cupele europene al lui Dinamo, jucătorul important din apărarea „câinilor” a decis să rămână într-o țară din Vest. cu Sătmărean II, fotbalistul care a ales să își continue cariera în Germania.

„Unul dintre cei mai bun jucători de la Dinamo a ales calea exilului. Sătmăreanu 2, fundașul central, a cerut azil politic în Germania. Nu a vrut să se mai întoarcă în țară, iar după un an de carantină, așa se zicea atunci, în care nu a jucat nicăieri”, a spus Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

La ce echipe a jucat Sătmărean II în Bundesliga

Tot în cadrul poveștii despre jucătorul de la Dinamo, Andrei Vochin a prezentat și reușitele fotbalistice ale acestuia. Invitatul special al lui Horia Ivanovici a numit echipele pentru care Sătmărean II a evoluat în Bundesliga.

De asemenea, Andrei Vochin a explicat la Oldies but Goldies și care este motivul pentru care fostul fundaș de la Dinamo nu a fost trimis înapoi în România.

ADVERTISEMENT

„Apoi, evoluează apoi pentru Eintracht Frankfurt. Apoi a jucat la Stuttgart și a evoluat mult timp în Bundesliga. Deși relațiile erau reci cu România, Germania nu l-a trimis înapoi în țară.

ADVERTISEMENT

Când rămâneau oameni importanți în Vest, era un motiv de laudă pentru țările de acolo. De aceea îi păstrau acolo. Așa a fost și cazul lui Marcel Răducanu și mulți alți sportivi importanți”, a povestit Andrei Vochin la Oldies but Goldies.