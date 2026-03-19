Jucătorul lui Dinamo, „mitraliat” în direct la TV după eșecul cu U Craiova: „Praf, prafao! Nu vreau să-i mai pronunț numele”

O legendă a clubului Dinamo a fost scoasă din minți de unul dintre fotbaliștii lui Kopic, după 0-1 cu Universitatea Craiova. Este vorba despre Claudiu Vaișcovici (63 de ani), care a dat de pământ cu Adrian Mazilu (20 de ani). Extrema dreaptă a roș-albilor a avut o nouă prestație dezamăgitoare.

Adrian Mazilu, o nouă evoluție ștearsă în Dinamo – U Craiova 0-1

Dinamo a fost neputincioasă în derby-ul cu Universitatea Craiova. Deși a evoluat o repriză în superioritate numerică, echipa lui Zeljko Kopic a pierdut cu 0-1. A fost al 5-lea eșec consecutiv pentru „câinii roșii”. R Dinamo a atacat inclusiv cu Adrian Mazilu. Fostul fotbalist de la Brighton a fost introdus în minutul 56 în locul lui Alexandru Musi, dar nu a produs absolut nimic. Prestația lui Mazilu l-a scos din minți pe „Cleo” Vaișcovici.

„Nu poti să spui că Universitatea Craiova e echipă mică, dar dacă nu dai gol..e greu. După schimbări, deşi avea un om în plus, Dinamo a fost praf, prafao. Ca ăsta în stânga, că nici nu vreau să-i mai pronunţ numele, joc şi eu, la vârsta asta: să vina mingea la mine, să o preiau, să intru trei metri în centru şi să dau o pasă înapoi, ca Mazilu.

Băi, baiatule, eşti tinerel, dă-i drumul la treabă, ia-o cu tine, driblează, dă un şut. Dar aşa, să stau lipit de margine..A dat o pasă, în rest nimic. Toţi care au intrat nu au adus niciun plus. Joc cu Pop. Pop şi la Oţelul juca şi nu juca, dar joacă la Dinamo…Mă rog. Ăştia sunt jucătorii, au venit, ăştia îi avem, cu ăştia defilăm. Dacă Dinamo face schimbări, gata, se termină fotbalul”, a declarat Claudiu Vaișcovici, conform

Mazilu, pe zero de când a venit la Dinamo

Adus cu surle și trâmbițe la Dinamo, De când a venit în „Ștefan cel Mare”, după transferul de la Brighton, tânărul atacant n-a marcat încă niciun gol și nu a dat niciun assist. Mazilu a jucat deja 13 meciuri în tricoul roș-alb. În ianuarie 2024, Farul Constanța îl transfera pe Adrian Mazilu al Brighton în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Acum, conform transfermarkt.com, dinamovistul a ajuns să valoreze 800.000 de euro.

