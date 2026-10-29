Sport

Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova! Imagini teribile. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.10.2026 | 21:05
Jucatorul de la Egnatia accidentare horror chiar inaintea meciului cu U Craiova Imagini teribile Video
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Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
Un jucător de la Egnatia a suferit o accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova din Conference League! Imagini șocante surprinse la fața locului
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Egnatia urmează să joace cu Universitatea Craiova, în Bănie, pe data de 5 noiembrie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul etapei cu numărul 3 din faza principală a Conference League. Formația din Albania va veni însă pe stadionul „Ion Oblemenco” fără unul dintre titulari, Eljon Sota (28 de ani), cel care a suferit o accidentare teribilă joi seară în campionat.

Accidentare horror suferită de Sota de la Egnatia, chiar înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

Egnatia a jucat pe teren propriu cu Teuta în etapa a 9-a din Superliga Albaniei, iar momentul șocant s-a petrecut în repriza a doua. În momentele respective a fost nevoie chiar și de intrarea unei ambulanțe pe teren. În cele din urmă, ajutat și de colegi, Sota a părăsit terenul pe targă. Imaginile surprinse la fața locului sunt de-a dreptul înfricoșătoare, întrucât se poate observa exact momentul în care piciorul fotbalistului albanez se deformează practic și ajunge într-o poziție total neobișnuită.

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În mod evident, Eljon Sota a fost schimbat în regim de urgență de antrenorul celor de la Egnatia, în minutul 56, cu Ajetovikj. După momentul horror, mai exact în minutul 75, Egnatia a reușit să deschidă scorul în această partidă contra celor de la Teuta, grație golului marcat de Adjessa.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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