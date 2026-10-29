Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova! Imagini teribile. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Accidentare horror suferită de Sota de la Egnatia, chiar înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

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, în Bănie, pe data de 5 noiembrie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul etapei cu numărul 3 din faza principală a Conference League. fără unul dintre titulari, Eljon Sota (28 de ani), cel care a suferit o accidentare teribilă joi seară în campionat.

Accidentare horror suferită de Sota de la Egnatia, chiar înaintea meciului cu U Craiova din Conference League

Egnatia a jucat pe teren propriu cu Teuta în etapa a 9-a din Superliga Albaniei, iar momentul șocant s-a petrecut în repriza a doua. În momentele respective a fost nevoie chiar și de intrarea unei ambulanțe pe teren. În cele din urmă, ajutat și de colegi, Sota a părăsit terenul pe targă. Imaginile surprinse la fața locului sunt de-a dreptul înfricoșătoare, întrucât se poate observa exact momentul în care piciorul fotbalistului albanez se deformează practic și ajunge într-o poziție total neobișnuită.

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Sota, horror injury https://t.co/qI8BPTrytb — TheFootballZone (@football_t69515)

În mod evident, Eljon Sota a fost schimbat în regim de urgență de antrenorul celor de la Egnatia, în minutul 56, cu Ajetovikj. După momentul horror, mai exact în minutul 75, Egnatia a reușit să deschidă scorul în această partidă contra celor de la Teuta, grație golului marcat de Adjessa.