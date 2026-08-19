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Jucătorul de la FCSB a mers în Giulești și s-a îmbrățișat cu femeia cu o avere de 150 de milioane de dolari. Șucu Jr. s-a întreținut cu Gică Hagi. Foto

Prezențe de gală în Giulești la meciul din play-off-ul UEFA Champions League! Gică Hagi, extrem de relaxat în compania fiului lui Dan Șucu: alături de cine a fost fotografiat jucătorul de la FCSB
Bogdan Ciutacu
19.08.2026 | 23:16
Jucatorul de la FCSB a mers in Giulesti si sa imbratisat cu femeia cu o avere de 150 de milioane de dolari Sucu Jr sa intretinut cu Gica Hagi Foto
SPECIAL FANATIK
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Jucătorul de la FCSB a mers în Giulești și s-a îmbrățișat cu femeia cu o avere de 150 de milioane de dolari. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Foarte multe personalități din fotbalul românesc au fost prezente miercuri seară pe stadionul din Giulești pentru a urmări meciul Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku, turul play-off-ului din UEFA Champions League. De la selecționerul Gică Hagi, Mihai Stoichiță, Victor Angelescu și Edi Iordănescu până la Cosmin Moți, Jerry Gane și Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, toți au fost interesați să urmărească de la fața locului această partidă.

Ofri Arad, jucător la FCSB, prezent în Giulești pentru a-i urmării pe conaționalii de la Hapoel Beer-Sheva

De asemenea, și un jucător de la FCSB a fost pe stadionul Rapid miercuri seară. Este vorba, în mod destul de evident, despre israelianul Ofri Arad (27 de ani), cel care a venit bineînțeles pentru a-și revedea foștii adversari din campionatul acestei țări. Mijlocașul defensiv a crescut la juniorii celor de la Maccabi Haifa și a evoluat destul de mult timp pentru această echipă, fiind împrumutat la un moment dat și la altă echipă din Israel, respectiv Ramat Gan, înainte de a ajunge la Kairat Almaty, iar apoi în SuperLiga.

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Arad s-a revăzut cu această ocazie și cu Alona Barkat (58 de ani), proprietara clubului Hapoel Beer-Sheva, femeie de afaceri care, potrivit gsp.ro, ar avea în prezent o avere de aproximativ 150 de milioane de dolari. Cei doi s-au îmbrățișat amical când s-au văzut, semn că au o relație destul de apropiată.

Alona Barkat Hapoel Beer-Sheva Giulești
Alona Barkat, proprietara clubului Hapoel Beer-Sheva, prezentă la meciul din Giulești. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Gică Hagi a văzut meciul alături de fiul lui Dan Șucu

Atmosfera a fost una foarte relaxată în rândul oamenilor de fotbal din România prezenți pe stadionul Rapid la acest meci. De exemplu, la un moment dat, selecționerul Gică Hagi, extrem de zâmbitor, a fost surprins în timp ce se întreținea cu fiul lui Dan Șucu, Andrei Șucu, fotbalist la Rapid, care a stat chiar lângă el în tribuna oficială.

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Hapoel Beer Sheva Sabah Baku Champions League Giulești
Gică Hagi și Andrei Șucu în timpul meciului Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

 

Daniel Sandu, fost director sportiv de la Rapid, în prezent scouter în Franța, la Toulouse, a fost de asemenea în Giulești miercuri seară, dar a ales să nu urmărească meciul alături de Victor Angelescu și ceilalți foști colaboratori ai săi de la clubul alb-vișiniu. Nu în ultimul rând, fostul selecționer Edi Iordănescu a fost surprins la un moment dat în timp ce părea destul de îngândurat în tribune.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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