Jucătorul de la FCSB a mers în Giulești și s-a îmbrățișat cu femeia cu o avere de 150 de milioane de dolari. Șucu Jr. s-a întreținut cu Gică Hagi. Foto

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Foarte multe personalități din fotbalul românesc au fost prezente miercuri seară pe stadionul din Giulești pentru a urmări meciul Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku, turul play-off-ului din UEFA Champions League. De la selecționerul Gică Hagi, Mihai Stoichiță, Victor Angelescu și Edi Iordănescu până la Cosmin Moți, Jerry Gane și Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, toți au fost interesați să urmărească de la fața locului această partidă.

Ofri Arad, jucător la FCSB, prezent în Giulești pentru a-i urmării pe conaționalii de la Hapoel Beer-Sheva

De asemenea, și un jucător de la FCSB a fost Este vorba, în mod destul de evident, despre (27 de ani), cel care a venit bineînțeles pentru a-și revedea foștii adversari din campionatul acestei țări. Mijlocașul defensiv a crescut la juniorii celor de la Maccabi Haifa și a evoluat destul de mult timp pentru această echipă, fiind împrumutat la un moment dat și la altă echipă din Israel, respectiv Ramat Gan, înainte de a ajunge la Kairat Almaty, iar apoi în SuperLiga.

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Arad s-a revăzut cu această ocazie și cu Alona Barkat (58 de ani), proprietara clubului Hapoel Beer-Sheva, femeie de afaceri care, potrivit , ar avea în prezent o avere de aproximativ 150 de milioane de dolari. Cei doi s-au îmbrățișat amical când s-au văzut, semn că au o relație destul de apropiată.

Gică Hagi a văzut meciul alături de fiul lui Dan Șucu

Atmosfera a fost una foarte relaxată în rândul oamenilor de fotbal din România prezenți pe stadionul Rapid la acest meci. De exemplu, la un moment dat, , extrem de zâmbitor, a fost surprins în timp ce se întreținea cu , fotbalist la Rapid, care a stat chiar lângă el în tribuna oficială.

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Daniel Sandu, fost director sportiv de la Rapid, în prezent scouter în Franța, la Toulouse, a fost de asemenea în Giulești miercuri seară, dar a ales să nu urmărească meciul alături de și ceilalți foști colaboratori ai săi de la clubul alb-vișiniu. Nu în ultimul rând, a fost surprins la un moment dat în timp ce părea destul de îngândurat în tribune.