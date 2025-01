Jucătorul de la FCSB care l-a speriat pe Ruben Amorim: „E foarte rapid și puternic”. Întrebările despre Rashford l-au iritat la culme

La scurt timp după ce , Ruben Amorim a mers la Arena Națională pentru a prefața partida cu FCSB. Meciul din UEFA Europa League va avea loc mâine seară, de la ora 22:00.

Cum a prefațat Ruben Amorim meciul dintre FCSB și Manchester United

Întrebat despre partida pe care Manchester United o va avea cu FCSB, și consideră că diferența de valoare dintre cele două echipe nu va fi vizibilă în teren.

„Știu echipa celor de la FCSB, pentru că am studiat-o pentru acest meci. Este o echipă care poate are un stil diferit în Europa, care nu are atât de mult posesia, dar care profită de loviturile libere.

Au un atacant foarte rapid, Miculescu, cu piciorul stâng foarte puternic, doi fundași centrali care sunt foarte puternici la dueluri, doi fundași laterali care urcă și coboară timp de 90 de minute.

Trebuie să ne pregătim pentru asta și sunt convins că echipa noastră este gata să se bată pentru victorie. Nu am vorbit cu Tony. Este evident o mare diferență de buget între cele două echipe, nu pot să spun altceva.

Așa era și când eram la Sporting, aici e altceva. Mâine, totuși, când meciul începe, suntem 11 contra 11. Trebuie să dovedim că suntem echipa mai bună. Va trebui să alergăm mult pentru această victorie”, a mai declarat Ruben Amorim, înainte de FCSB – Manchester United.

Ruben Amorim, întrebat despre situația lui Rashford înainte de FCSB – Manchester United

Antrenorul lui Manchester United a fost asaltat la conferință de jurnaliștii britanici cu întrebări despre decizia de a-l scoate pe Marcus Rashford în afara lotului.

„Unii vor juca, alții nu, este decizia mea. Dacă Rashford nu se antrenează suficient de bine, nu joacă. Deja știam, deja am explicat situația clubului.

Este mai dificil pentru că pierdem mai multe meciuri, schimbăm multe lucruri chiar și în timpul meciurilor, pe care nu reușim să le antrenăm.

Dacă schimbăm acest lucru, totul va fi foarte ușor. Asta va cere timp, trebuie să avem răbdare. Este adevărat că, la un asemenea club, nu ai timp să schimbi totul. Trebuie să câștigăm mâine pentru a obține a treia victorie consecutivă.

Mă concentrez să lucrez cu jucătorii pe care îi am. Este evident că am avea nevoie de transferuri și ne putem îmbunătăți ca echipă, dar trebuie să ne antrenăm. Dacă legăm și victorii, va fi și mai ușor.

Nu știu nimic despre transferul lui Marcus, nu știu despre interesul Barcelonei. Nu am adus eu antrenorul de track and field, l-a adus clubul. Încercăm să aducem oameni experimentați care să ofere informații folositoare staffului.

Această fereastră de transferuri este întotdeauna foarte dificilă, nu vrem să facem greșelile trecutului. Vrem să înțelegem problemele și să fim foarte atenți la transferurile din această perioadă. Știți și voi despre ce este vorba.

Te poți uita la echipa noastră, poți să vezi profilul jucătorilor. Echipa ar fi mai bună cu Rashford, dar acest Rashford trebuie să se schimbe. Dacă se schimbă, este mai mult decât binevenit. În acest moment, este evident că avem niște standarde. Asta este tot, îl așteptăm.

O faci să pară personal, dar nu am nimic împotriva lui. Eu am aceleași reguli pentru toată lumea. Noi avem nevoie de goluri”, a declarat Ruben Amorim, înainte de FCSB – Manchester United.

Ruben Amorim, cu zâmbetul pe buze la finalul conferinței de presă

Chiar dacă, spre final, Ruben Amorim a părut exasperat în timp ce era pus să clarifice situația lui Marcus Rashford, antrenorul portughez a plecat din sala de conferințe cu zâmbetul pe buze.

Cândva jucător de bază pentru formația de pe Old Trafford, FCSB – Manchester United va fi a 11-a partidă în care Rashford este lăsat în afara lotului de Ruben Amorim.