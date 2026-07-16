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Jucătorul de la FCSB care poate „exploda” în noul sezon! Marius Baciu: „S-a ridicat la un nivel extraordinar!”

Marius Baciu a spus totul despre jucătorul de la FCSB care l-a „fermecat”. Pe cine își pune baza antrenorul bucureștenilor în noul sezon.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 22:20
Jucatorul de la FCSB care poate exploda in noul sezon Marius Baciu Sa ridicat la un nivel extraordinar
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Marius Baciu a spus cine este jucătorul de la FCSB care l-a impresionat. Foto: Sport Pictures.
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FCSB este gata să înceapă un nou sezon. Bucureștenii vor juca pe teren propriu vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, contra celor de la FC Argeș. După o perioadă de pregătire în Olanda, fosta campioană a României vrea să șteargă cu buretele prestația modestă din stagiunea trecută. Marius Baciu a dezvăluit numele fotbalistului în care își pune toată baza.

Marius Baciu, încredere mare în Octavian Popescu înaintea startului de sezon

Octavian Popescu, cel care a avut un final de sezon trecut foarte bun, în care a marcat golul decisiv în semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, a fost de neoprit în cantonamentul de vară din Olanda. El a marcat chiar și în poarta echipei lui Cosmin Olăroiu, în victoria FCSB-ului cu 1-0 în fața celor de la Al Jazira. Marius Baciu a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevului său.

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„E un jucător foarte important pentru noi. Din prima zi în care am lucrat personal cu el, nu avem ce să-i reproșăm. S-a ridicat la un nivel extraordinar de pregătire, concentrare. Cred că și el este conștient că a avut o perioadă în care a trecut timpul pe lângă el și s-a așezat cu picioarele pe pământ. 

Îmi pun bază foarte mare pe grup. Avem jucători talentați și buni, dar pe care trebuie să-i punem în slujba echipei. Anumiți jucători vor ieși în evidență și cred că și el poate face diferența la fel cum pot să o facă alții. Și Dennis Politic s-a antrenat foarte bine și e posibil să apară!”, a spus Marius Baciu în cadrul unei conferințe de presă.

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Octavian Popescu, jucătorul de la FCSB cu cea mai bună pregătire în această vară

Despre Octavian Popescu a vorbit recent și Mihai Stoica, cel care l-a lăudat pe tânărul fotbalist pentru atitudinea pe care a avut-o în perioada de pregătire. Președintele „roș-albaștrilor” consideră că jucătorul originar din Nucet, Dâmbovița va avea parte de un restart al carierei.

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„Până acum, fotbalistul care vrea anul ăsta să demonstreze cine este… De departe numărul 1 a fost Octavian Popescu. De departe! Am foarte mare încredere în el. Avem și niște înțelegeri. Am căzut de comun acord să umblăm împreună la București (n.r. râde). La ce calități are, cred că va fi mai bun decât acum câțiva ani! (n.r. Ce s-a schimbat la el?) A avut multe discuții cu membrii staff-ului, cu colegii. Și-a dat seama că fotbalul trebuie luat în serios, viața trebuie luată în serios. Nu sunt doar clișee!”, spunea Mihai Stoica la TV Prima Sport.

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  • 226 de meciuri a bifat până acum Octavian Popescu la FCSB
  • 27 de goluri a marcat în tricoul „roș-albaștrilor”
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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