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Jucătorul de la FCSB care poate pleca în decembrie. La ce echipă n-ar semna sub nicio formă

Un fotbalist de la FCSB a anunțat că ar putea să plece de la echipă la finalul acestui an, deși a semnat un contract până în 2027. În ce condiții s-ar putea produce despărțirea.
Bogdan Mariș
14.07.2026 | 12:56
Jucatorul de la FCSB care poate pleca in decembrie La ce echipa nar semna sub nicio forma
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Valentin Crețu (37 de ani) ar putea să plece de la FCSB în decembrie. FOTO: Sport Pictures
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Valentin Crețu (37 de ani), cel mai longeviv jucător din lotul FCSB-ului, și-a prelungit înțelegerea cu formația „roș-albastră” și va continua la echipă și în stagiunea 2026-2027, însă ar putea să plece încă din decembrie. Fundașul dreapta, care evoluează din 2019 la formația din capitală, a comentat și transferul lui Eddy Gnahore, afirmând că nu ar putea să semneze cu o rivală, așa cum a făcut fostul mijlocaș al lui Dinamo.

Valentin Crețu ar putea să plece de la FCSB în decembrie

Noul contract al lui Valentin Crețu cu FCSB expiră în vara lui 2027, însă înțelegerea ar putea fi reziliată în decembrie. „Am acceptat condițiile, normal, pentru că e cel mai mare club și vreau să mai joc și în Europa. Toată lumea mi-a scris și, la cât de mult mă iubesc suporterii, n-am cum să nu rămân. Da, am mai avut oferte, dar sunt stelist de mic și vreau să rămân la cel mai înalt nivel și să trag cât pot eu de mult pentru a rămâne în continuare.

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Ăsta e stilul meu, sunt foarte ambițios. Doamne ajută să fiu aici cât mai mult, dar acum nu se știe. Am semnat pe un an cu acord de reziliere după 6 luni. Până în decembrie sunt aici sută la sută. După aceea, vedem”, a spus fundașul, conform sport.ro. FCSB a anunțat spre finalul lunii iunie faptul că Valentin Crețu va continua la echipă.

Valentin Crețu nu ar putea să semneze cu o rivală

FCSB a oficializat recent transferul lui Eddy Gnahore, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 6 iulie. Valentin Crețu a comentat sosirea francezului și a dezvăluit că nu ar putea să semneze cu o rivală a echipei la care joacă, cum a făcut fostul fotbalist al lui Dinamo. „Acum, niciodată! N-am cum să fac treaba asta. Eu nu pot să spun despre altcineva pentru că nu știu ce a fost între ei, cum a plecat.

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Eu știu doar că Gnahore e un jucător bun și ne va ajuta foarte mult. Dar eu n-aș face niciodată treaba asta. Când eram mai tânăr, nu se știe niciodată. Dar acum, la vârsta asta, n-am cum să fac așa ceva”, a declarat Crețu. Înainte de a ajunge în 2019 la FCSB, fundașul a evoluat în țară pentru Gloria Buzău, CSM Râmnicu Sărat, Concordia Chiajna, Rapid, Săgeata Năvodari, Gaz Metan Mediaș și ACS Poli Timișoara. În străinătate, Crețu a evoluat pentru Beroe (Bulgaria) și Energie Cottbus (Germania).

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Ce trofee a câștigat Valentin Crețu alături de FCSB

În chiar primul său sezon la FCSB, Valentin Crețu a cucerit Cupa României Betano, iar apoi fundașul a jucat un rol important la cele două titluri consecutive câștigate de gruparea „roș-albastră” în 2024 și 2025. Acesta are în palmares și două Supercupe, deși a fost rezervă neutilizată atât în 2024, cât și în 2025.

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