Sport
Jucătorul de la FCSB, direct pe masa de operație în Olanda înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

FCSB joacă în această seară cu Go Ahead Eagles în prima etapă din Europa League. Gigi Becali a dezvăluit numele fotbalistului ajuns la operație chiar în ziua meciului, în Olanda.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 16:48
Go Ahead Eagles – FCSB este meciul din prima etapă din faza ligii din Europa League, pe care microbiștii îl pot urmări și la TV. Gigi Becali a intrat în direct înaintea meciului și a transmis că unul dintre fotbaliștii săi a ajuns pe masa de operație.

Mihai Lixandru a intrat în operație în Olanda. Ce a pățit mijlocașul campioanei României

FCSB își începe aventura europeană din acest sezon cu meciul din deplasare cu Go Ahead Eagles. Bucureștenii speră la un debut cu o victorie, însă partida se anunță una destul de dificilă. Gigi Becali a intrat în direct cu câteva ore înaintea startului jocului și a spus ce probleme are echipa lui.

Mai exact, pe lângă problemele știute deja ale lui Radunovic și Adrian Șut, patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit că Mihai Lixandru a acuzat dureri și a intrat direct în operație de apendicită.

„Lixandru a intrat în operație de apendicită acolo, se operează acolo!”

„E foarte important meciul acesta. Situația pe care o avem în campionat acum… meciul cu Oțelul e și mai important decât acesta. Niciodată nu am fost așa în situația asta. Anul trecut nu erau echipele așa în fața noastră, sunt prea multe acum. Anul trecut, după puțin timp, am ajuns (n.r. – în play-off).

Echipa e cu Baba Alhassan și Edjouma la mijloc. Lixandru a intrat în operație de apendicită acolo, se operează acolo. Șut este acasă, nici nu s-a deplasat. Miculescu și Cisotti sunt jucători cu care joci meciurile tari și fac faza defensivă, Olaru care aleargă mult și care cred că meciul acesta își va reveni.

„Facem strategia și în funcție de meciul cu Oțelul, unde ne trebuie mijlocaș central”

Alibec, pentru meciuri din astea l-am luat, pentru calificări în cupele europene. E puternic, ține de minge, are experiență. Bîrligea va intra în a doua repriză. Unul dintre cei doi mijlocași centrali va juca o singură repriză și va intra Tănase. Facem strategia și în funcție de meciul cu Oțelul, unde ne trebuie mijlocaș central. 

Radunovic încă nu este bine, nu este refăcut și joacă Kiki. În dreapta aveam de ales între Pantea și Graovac. Am zis că mai bine să îl avem pe Pantea pentru meciul cu Oțelul. Ngezana cu Mihai Popescu… Popescu va juca toate meciurile europene, dar în campionat nu o să îl mai vedeți!”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
