Sport

Jucătorul de la FCSB, dorit de un colos din Ligue 1! Francezii au făcut anunțul

Un jucător de la FCSB a intrat pe radarul unei echipe de top din Europa. Clubul din Ligue 1 e gata să trimită oferta lui Gigi Becali. Patronul clubului poate da o adevărată lovitură.
Alex Bodnariu
27.02.2026 | 18:28
Veste-bombă din Franța. Joyskim Dawa, fundașul celor de la FCSB, a intrat pe radarul celor de la Olympique Lyon. Stoperul din Camerun a revenit recent după o accidentare complicată, iar în vară ar putea prinde transferul carierei.

Transfer de senzație pentru FCSB! Joyskim Dawa, dorit de un colos din Ligue 1

Dawa și-a rupt în sezonul precedent ligamentele încrucișate la genunchi, însă a reușit să se recupereze, iar acum este din nou om de bază la FCSB. Fundașul central și-a ridicat mult nivelul în ultimii ani și a impresionat în Europa League. A făcut meciuri solide în fața unor adversari puternici.

În vară, fotbalistul ar putea pleca din România. Se pare că echipe din Europa deja se interesează de situația lui Joyskim Dawa. Rămâne însă de văzut ce ofertă l-ar putea convinge pe Gigi Becali să-i dea drumul stoperului camerunez, întrucât FCSB nu are multe soluții în centrul defensivei.

Pleacă Dawa de la FCSB? Lyon a pus ochii pe fundașul campioanei

Una dintre echipele care și-a pus ochii pe Joyskim Dawa este Lyon. Formația din Franța, deși are un lot solid, caută întăriri în centrul defensivei, iar presa din Hexagon scrie că fundașul celor de la FCSB este pe lista grupării de pe Groupama Stadium. Totul s-ar putea întâmpla la vară, dacă părțile ajung la un acord.

„În centrul apărării, Paulo Fonseca va avea nevoie de întăriri. Chiar dacă Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert sau Noham Kamara își fac treaba foarte bine, Lyon va trebui să se consolideze în vara viitoare. În acest sens, conducerea lui OL îl are în vizor, printre alții, pe Joyskim Dawa”, scriu francezii de la foot01.

Cei de la Lyon îl știu foarte bine pe Dawa. Fundașul a jucat în sezonul precedent împotriva echipei din Ligue 1. FCSB s-a duelat cu formația franceză în optimile de finală din Europa League. Campioana României a fost eliminată, însă a făcut un joc destul de bun pe teren propriu.

Alex Bodnariu
