Jucătorul de la FCSB intrat în dizgraţia lui Charalambous: „Viitorul său este incert!”

Un jucător de la FCSB a intrat în dizgrația lui Elias Charalambous și poate părăsi echipa. Presa din străinătate a oferit anunțul. Pe FANATIK găsiți toate detaliile această situație.
Iulian Stoica
11.02.2026 | 19:50
Aflat în dizgrația lui Elias Charalambous, un jucător de la FCSB are viitorul incert. Foto: sportpictures
FCSB pare să își regăsească calea spre victorii după eliminarea din UEFA Europa League. Deși campioana en-titre are trei succese consecutive în SuperLiga, nu toți jucătorii din lotul pregătit de Elias Charalambous au motive de bucurie.

David Kiki are zilele numărate la FCSB

David Kiki nu a mai făcut parte din planurile lui Elias Charalambous de la întoarcerea în România. Dacă inițial se spera că fundașul poate aduce o sumă importantă de la calificarea la Campionatul Mondial, Benin nu a reușit să ajungă la turneul final, iar în acest context lucrurile se complică.

Lăsat în afara lotului în ultimele trei partide, David Kiki are viitorul incert la FCSB. Deși contractul său expiră în vara anului 2027, presa din Benin anunță că fundașul a intrat în dizgrația lui Elias Charalambous și acesta trebuie să se decidă ce va face la finalul stagiunii.

„FCSB a oferit o prestație convingătoare în deplasare, asigurându-și o victorie confortabilă cu 4-1 împotriva Oțelului Galați, duminică, în etapa a 26-a a Superligii Române. Această victorie clară permite clubului bucureștean să-și mențină avântul pozitiv în campionat. În timp ce coechipierii săi au strălucit pe teren, fundașul stânga al lui Benin, David Kiki, a lipsit din nou din lotul pentru meci. Jucătorul în vârstă de 32 de ani, care a avut dificultăți în acest sezon, pare să fi căzut în dizgrația antrenorului Elias Charalambous.

Această situație devine din ce în ce mai evidentă săptămână de săptămână, deoarece internaționalul din Benin nu a jucat niciun meci oficial pentru clubul său din 25 septembrie 2025. Această absență prelungită ridică semne de întrebare cu privire la rolul său în cadrul lotului și la viitorul carierei sale în România. La rândul său, FCSB continuă să acumuleze puncte importante, în timp ce viitorul lui David Kiki rămâne incert pe măsură ce se apropie ultima parte a sezonului”, au notat jurnaliștii de la beninfootball.com.

Cifrele lui David Kiki la FCSB

Crescut în fotbalul francez, David Kiki a ajuns în România la Farul Constanța, în vara anului 2022. După două sezoane în care a impresionat la formația de la malul mării, fundașul din Benin avea să facă pasul la FCSB.

Deși era văzut drept un concurent pe post pentru Risto Radunovic la momentul transferului, David Kiki nu a fost vreodată om de bază la FCSB. Fundașul din Benin a adunat doar 16 prezențe în decurs de un sezon și jumătate la campioana en-titre.

În actualul sezon, David Kiki a evoluat în 7 partide pentru campioană, ultima dintre ele având loc pe 3 decembrie 2025. Internaționalul din Benin a jucat 79 de minute în înfrângerea FCSB-ului din Cupa României, scor 0-3, pe terenul celor de la UTA Arad.

  • 400.000 de euro este cota lui David Kiki
  • 50 de selecții are fundașul pentru naționala Beninului
