Titularul de la FCSB, OUT după 35 de minute în meciul cu Oțelul! Alertă înaintea duelului cu Young Boys

Emoții pentru FCSB în prima repriză a meciului cu Oțelul Galați de pe Arena Națională. Daniel Graovac, titular în duelul de la București, a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit după doar 35 de minute.

Daniel Graovac a ieșit accidentat din FCSB – Oțelul

Daniel Graovac a făcut pereche cu Siyabonga Ngezana în centrul de pe Arena Națională. Totuși, fundașul bosniac a rezistat doar 35 de minute în partida de duminică seară.

Fundașul în vârstă de 32 de ani a acuzat probleme musculare și a fost scos de pe teren pentru îngrijiri medicale. Graovac a fost înlocuit cu Vlad Chiricheș. După Oțelul Galați, FCSB o înfruntă tot pe teren propriu pe Young Boys Berna.

Duelul din etapa a 2-a a grupei de Europa League are loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. , evoluează la mijlocul terenului alături de Florin Tănase, în timp ce Chiricheș va face echipă în apărare cu Ngezana.

FCSB, trei schimbări la pauza meciului cu Oțelul

FCSB a efectuat nu mai puțin de 3 modificări la pauza meciului cu Oțelul Galați. Malcom Edjouma, Alex Stoian și Juri Cisotti au intrat pe teren în locurile lui Baba Alhassan, Mihai Toma și Mamadou Thiam.

Echipa FCSB-ului în a doua repriză cu Oțelul: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Chiricheș, Radunovic – Edjouma, Tănase – Stoian, Olaru, Cisotti – Bîrligea.