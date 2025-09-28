Sport

Titularul de la FCSB, OUT după 35 de minute în meciul cu Oțelul! Alertă înaintea duelului cu Young Boys

Probleme pentru un jucător de la FCSB! Fotbalistul a acuzat dureri musculare și a fost înlocuit după doar 35 de minute în meciul cu Oțelul.
Răzvan Rădulescu
28.09.2025 | 21:23
Titularul de la FCSB OUT dupa 35 de minute in meciul cu Otelul Alerta inaintea duelului cu Young Boys
Unul dintre jucătorii de la FCSB s-a accidentat la partida cu Oțelul Galați de pe Arena Națională. Foto: sport.pictures.eu.

Emoții pentru FCSB în prima repriză a meciului cu Oțelul Galați de pe Arena Națională. Daniel Graovac, titular în duelul de la București, a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit după doar 35 de minute.

Daniel Graovac a ieșit accidentat din FCSB – Oțelul

Daniel Graovac a făcut pereche cu Siyabonga Ngezana în centrul defensivei FCSB la meciul cu Oțelul Galați de pe Arena Națională. Totuși, fundașul bosniac a rezistat doar 35 de minute în partida de duminică seară.

Fundașul în vârstă de 32 de ani a acuzat probleme musculare și a fost scos de pe teren pentru îngrijiri medicale. Graovac a fost înlocuit cu Vlad Chiricheș. După Oțelul Galați, FCSB o înfruntă tot pe teren propriu pe Young Boys Berna.

Duelul din etapa a 2-a a grupei de Europa League are loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Baba Alhassan, care a apărut cu un look nou la meciul cu Oțelul Galați, evoluează la mijlocul terenului alături de Florin Tănase, în timp ce Chiricheș va face echipă în apărare cu Ngezana.

FCSB, trei schimbări la pauza meciului cu Oțelul

FCSB a efectuat nu mai puțin de 3 modificări la pauza meciului cu Oțelul Galați. Malcom Edjouma, Alex Stoian și Juri Cisotti au intrat pe teren în locurile lui Baba Alhassan, Mihai Toma și Mamadou Thiam.

Echipa FCSB-ului în a doua repriză cu Oțelul: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Chiricheș, Radunovic – Edjouma, Tănase – Stoian, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
