Jucătorul de la FCSB pe care Gigi Becali n-are voie să-l piardă. „Se vor bate la locul 12”

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Dumitru Dragomir (80 de ani) îi transmit lui Gigi Becali (61 de ani) să facă tot posibilul să îl păstreze la FCSB pe Florin Tănase (31 de ani). FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

Florin Tănase, esențial pentru FCSB! Dragomir i-a transmis lui Gigi Becali să nu îl lase în China

Rămasă fără Darius Olaru, transferat în Belgia, la Royale Union St. Gilloise, FCSB ar putea rămâne și fără Florin Tănase. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că impresarul . Cu toate acestea,

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„Dacă pleacă Tănase, am auzit că mai dă și unul din mijlocași afară (n.r. – Lixandru). Trage la locul 12. Cu cine mai joci? Cu cine îi înlocuiești? Normal ar trebui să nu plece în China. Dacă câștigă 3-4 sute de mii în plus pe an, să nu plece. Dar dacă câștigă 1 milion în plus pe an să se ducă. Gigi îi dă peste 500 de mii.

Oferta din China am auzit că e 1,5 milioane pe an în mână. Eu nu aș pleca. I-aș spune lui Gigi ‘Cât îmi dai? 600 de mii? Dă-mi 1 milion și nu plec’. Gigi nu poate aduce un jucător de talia lui Tănase cu banii ăștia. Tănase e jucător de 3-4 milioane. Tănase e mai bun decât Olaru”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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În ciuda asigurărilor date de patronul FCSB, situaţia lui Florin Tănase nu este simplă. . Pentru moment, cele două părţi nu au ajuns la un acord de prelungire.

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Florin Tănase a fost golgheterul roș-albaștrilor în sezonul 2025-2026

Florin Tănase a fost cel mai bun marcator al FCSB-ului în stagiunea recent încheiată. „Decarul” a marcat 18 goluri, dintre care 17 au fost înscrise în SuperLiga României. Tănase a fost astfel al doilea golgheter al campionatului, după Jovo Lukic. Pentru a continua sub comanda lui Marius Baciu, internaționalul român vrea un contract valabil pe 4 ani, dar Gigi Becali îi oferă doar 2. În cazul în care va accepta oferta latifundiarului din Pipera, Florin Tănase va avea același salariu la FCSB: 30.000 de euro pe lună. El ar ajunge să câștige aproximativ 900.000 de euro pe an la FCSB, bonusuri care constau în câștigarea campionatului și calificarea în grupele unei competiții europene.

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