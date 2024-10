Jucătorul de la Rapid lăudat de Marius Șumudică a recunoscut totul: ”Nu simt că sunt sută la sută pregătit”

Giuleștenii au un start de sezon dezastruos și sunt în pericol să rateze calificarea în play-off. Ei se află pe locul 12 în clasament, cu 13 puncte acumulate în 12 etape scurse din SuperLiga.

Care este situația jucătorului pe care Marius Șumudică l-a evidențiat când a venit la Rapid

Antrenorul Marius Șumudică speră să redreseze situația la Rapid, dar pentru asta are nevoie ca toți jucătorii să fie valizi. Unul dintre ei, Jakub Hromada, a revenit după , dar a recunoscut că nu este pus la punct cu pregătirea fizică.

”Pentru mine este foarte importantă această pauză pentru națională fiindcă, să fiu sincer, din punct de vedere fizic nu sunt sută la sută. Accidentarea a fost de durată și a mai apărut o mică problemă între timp, așa că nu m-am antrenat foarte mult și am simțit asta pe teren.

Așa că am nevoie de această perioadă și sper să fiu mai bine pregătit. Să fiu sincer nu simt că sunt sută la sută pregătit pentru cum aș vrea să fiu și cum trebuie pentru a ajuta echipa, așa că este importantă această pauză pentru a lucra din greu și să fiu mai bun decât înainte.

(n.r. – Îți este frică atunci când intri pe teren după accidentare?) Nu, sunt genul de persoană care atunci când intră pe teren sunt într-o bulă și nu mă mai gândesc la accidentări, nu mă gândesc la ce s-a întâmplat în trecut.

Sunt în bula mea și cred că și la primul meci, când am revenit după 4-5 luni, în cel cu U Cluj, știu că am căzut și nu am observat, nu m-am gândit la accidentarea mea de la umăr”, a declarat Hromada, citat de .

Hromada, marea speranță a lui Șumudică

Mijlocașul slovac în vârstă de 28 de ani, pe care Rapid l-a adus de la Slavia Praga pentru 500.000 de euro, este unul dintre jucătorii în care Marius Șumudică are cea mai mare încredere și în care își pune bazele pentru a redresa corabia.

Într-o intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA în urmă cu o lună, tehnicianul giuleștenilor , pe care îl vede cel mai bun jucător la închidere pe care l-a avut sub comandă.

”Cele mai bune două transferuri ale mele la Rapid sunt Hromada și Emmers. Săptămână asta am încărcat puțin, am făcut câte două antrenamente și au fost ok. Pentru mine înseamnă mult. Hromada e cel mai bun număr 6 pe care l-am antrenat.

Foarte bun, să joci atât la Slavia Praga, să fii căpitan la Slavia Praga și să ai atâtea meciuri în naționala Slovaciei. Este un jucător extraordinar, care se simte bine aici. A avut ghinion, dar de când am venit se antrenează 100%”, spunea Șumudică.