Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil va face o ofertă”. Exclusiv

FCSB vrea să încheie în forţă perioada de mercato. L-a luat pe Joao Paulo de la Oţelul Galaţi şi mai vrea să transfere un atacant central şi un mijlocaş de bandă. Iar la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că a pus ochii şi pe un jucător de la U Cluj.
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit că jucătorul ochit de Gigi Becali de la U Cluj este Issouf Macalou, extrema dreapta în vârstă de 27 de ani:
„Din informaţiile noastre, lui Gigi Becali îi place foarte mult şi va face o ofertă pentru Macalou. O să vedem dacă se ajunge la un consens, dar va fi greu să vândă U Cluj jucători la FCSB”, a dezvăluit Horia Ivanovici.
Gigi Becali a făcut anunţul duminică la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a dezvăluit că va face o ofertă celor de la U Cluj, dar e sceptic că va putea să îl transfere în această perioadă de mercato:
„Am mai văzut eu aseară un jucător, la U Cluj. Am văzut, dar e greu să iei de la ei. În play-off mi-e frică cel mai mult… Eu cred că U Cluj va fi pe locul 4, noi pe 5.
Au forță, au jucători puternici, care au curaj, bărbați, pasează, se luptă. Rapid nu a avut nicio ocazie de gol, jucând acasă. Singurul lucru ce nu au cei de la U Cluj… un atacant, unul care să o bage în poartă”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.