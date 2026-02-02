Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil va face o ofertă". Exclusiv

Gigi Becali a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că a pus ochii pe un jucător de la U Cluj. Din informaţiile noastre, este vorba de Issouf Macalou, pe care va încerca să îl transfere.
Marian Popovici
02.02.2026 | 11:42
Jucatorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali Probabil va face o oferta Exclusiv
Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil va face o ofertă”. Sursa: colaj Fanatik
FCSB vrea să încheie în forţă perioada de mercato. L-a luat pe Joao Paulo de la Oţelul Galaţi şi mai vrea să transfere un atacant central şi un mijlocaş de bandă. Iar la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că a pus ochii şi pe un jucător de la U Cluj.

Gigi Becali îl vrea pe Macalou de la U Cluj!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit că jucătorul ochit de Gigi Becali de la U Cluj este Issouf Macalou, extrema dreapta în vârstă de 27 de ani:

„Din informaţiile noastre, lui Gigi Becali îi place foarte mult şi va face o ofertă pentru Macalou. O să vedem dacă se ajunge la un consens, dar va fi greu să vândă U Cluj jucători la FCSB”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Patronul FCSB, anunţ despre transferul lui Macalou de la U Cluj: „E greu să iei de la ei”

Gigi Becali a făcut anunţul duminică la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a dezvăluit că va face o ofertă celor de la U Cluj, dar e sceptic că va putea să îl transfere în această perioadă de mercato:

„Am mai văzut eu aseară un jucător, la U Cluj. Am văzut, dar e greu să iei de la ei. În play-off mi-e frică cel mai mult… Eu cred că U Cluj va fi pe locul 4, noi pe 5.

Au forță, au jucători puternici, care au curaj, bărbați, pasează, se luptă. Rapid nu a avut nicio ocazie de gol, jucând acasă. Singurul lucru ce nu au cei de la U Cluj… un atacant, unul care să o bage în poartă”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
