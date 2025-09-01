Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jucătorul de națională al lui Gigi Becali, criticat dur după egalul cu CFR Cluj: „Să-și vadă de degajările lui”

Un fotbalist de la FCSB a fost criticat aspru după remiza cu CFR Cluj, 2-2. Acesta se află și pe lista selecționerului Mircea Lucescu pentru următoarea acțiune a naționalei.
Bogdan Mariș
01.09.2025 | 11:54
Adrian Porumboiu a criticat reacția unui jucător de națională de la FCSB. FOTO: Sport Pictures

Portarul Ștefan Târnovanu i-a atacat dur pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan la finalul partidei CFR Cluj – FCSB 2-2, în care au existat mai multe faze controversate. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre reacția goalkeeper-ului.

Ștefan Târnovanu, criticat după CFR Cluj – FCSB 2-2

Adrian Porumboiu a afirmat că Ştefan Târnovanu ar trebui să se concentreze asupra propriei evoluții înainte de a vorbi public despre arbitraje. Omul de afaceri a numit și singurul fotbalist de la FCSB care ar fi avut dreptul să vorbească după meciul de pe terenul lui CFR Cluj, încheiat la egalitate, 2-2.

„Ceea ce nu îmi place, spun asta cu prietenie, sunt comentariile care se fac după meci. După părerea mea, dintre cei care erau pe teren, un singur jucător putea să vorbească după meci, mă refer la Tănase, care e un fotbalist autentic. Târnovanu vorbește de arbitraj, de alte năzbâtii.

El ar trebui să stea și ziua și noaptea acolo la cantonament și să învețe să degajeze, să joace mingea cu piciorul. Dar el vorbește. Tănase e fotbalist, are calitate, a afirmat fostul mare arbitru într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA. Arbitrajul lui Sebastian Colțescu a fost analizat în cadrul emisiunii și de un oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Ștefan Târnovanu, convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada și Cipru

Ștefan Târnovanu se numără printre cei 26 de fotbaliști convocați de Mircea Lucescu pentru meciul amical cu Canada și partida contra Ciprului din preliminariile Cupei Mondiale. Alături de acesta, pe listă se află și alți șase jucători de la FCSB: Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.

Târnovanu se va lupta pentru un loc de titular cu doi portari care evoluează în campionate importante din Europa: Horațiu Moldovan, de la Real Oviedo, și Răzvan Sava, de la Udinese. Fostul goalkeeper al Rapidului nu a jucat deloc în acest sezon, fiind lăsat pe bancă în primele trei etape din La Liga, în timp ce Sava a fost titular la Udinese, inclusiv în victoria de pe San Siro contra echipei lui Cristi Chivu, Inter.

Adrian Porumboiu, FARA MENAJAMENTE dupa FAZELE CONTROVERSATE din CFR Cluj - FCSB 2-2

