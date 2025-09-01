Jucătorul de națională al lui Gigi Becali, criticat dur după egalul cu CFR Cluj: „Să-și vadă de degajările lui”

, în care au existat mai multe faze controversate. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre reacția goalkeeper-ului.

Ștefan Târnovanu, criticat după CFR Cluj – FCSB 2-2

Adrian Porumboiu a afirmat că Ştefan Târnovanu ar trebui să se concentreze asupra propriei evoluții înainte de a vorbi public despre arbitraje. Omul de afaceri a numit și singurul fotbalist de la FCSB care ar fi avut dreptul să vorbească după meciul de pe terenul lui CFR Cluj, încheiat la egalitate, 2-2.

„Ceea ce nu îmi place, spun asta cu prietenie, sunt comentariile care se fac după meci. După părerea mea, dintre cei care erau pe teren, un singur jucător putea să vorbească după meci, mă refer la Tănase, care e un fotbalist autentic. Târnovanu vorbește de arbitraj, de alte năzbâtii.

El ar trebui să stea și ziua și noaptea acolo la cantonament și să învețe să degajeze, să joace mingea cu piciorul. Dar el vorbește. Tănase e fotbalist, are calitate”, a afirmat fostul mare arbitru într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA. .

Ștefan Târnovanu, convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada și Cipru

Ștefan Târnovanu se numără printre . Alături de acesta, pe listă se află și alți șase jucători de la FCSB: Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.

Târnovanu se va lupta pentru un loc de titular cu doi portari care evoluează în campionate importante din Europa: Horațiu Moldovan, de la Real Oviedo, și Răzvan Sava, de la Udinese. Fostul goalkeeper al Rapidului nu a jucat deloc în acest sezon, fiind lăsat pe bancă în primele trei etape din La Liga, în timp ce .

