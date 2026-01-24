Sport

Jucătorul de națională dorit de Dinamo s-a făcut de râs! Gafă de începător în fața echipei fostului antrenor de la FCSB. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
24.01.2026 | 18:33
Gafa comisă de Lisav Eissat în Israel. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Lisav Eissat a comis o gafă de începător în Israel. Fundașul central care a debutat recent în naționala României și care a fost dorit de Dinamo în această iarnă a rămas, cel puțin pentru moment, în Israel, la Maccabi Haifa, echipă care în cursul zilei de sâmbătă a jucat în deplasare în campionat cu Maccabi Netanya, formație la care antrenor este Ronny Levy, fostul antrenor de la Unirea Urziceni și FCSB.

Lisav Eissat, jucătorul de naționala României dorit în această iarnă de Dinamo, a comis o eroare inexplicabilă în Israel

Partida a contat pentru etapa cu numărul 20 din prima ligă israeliană. Gazdele s-au impus în mod surprinzător cu scorul de 4-1, iar Eissat a avut parte de un meci de coșmar. Întreaga sa prestație a fost mai mult decât modestă. Iar totul a culminat cu o fază petrecută pe final de joc. Atunci, fotbalistul de origine română în vârstă de 21 de ani a comis o eroare de neacceptat la acest nivel.

El avea mingea în control după o pasă trimisă înapoi de către un coechipier, dar și-a calculat greșit pașii și a trimis pur și simplu balonul la un adversar venit în pressing. Acesta a profitat, a recuperat, l-a driblat elegant pe Eissat și a șutat cu piciorul stâng în diagonală din marginea careului de 16 metri, dintr-o poziție ideală. Din fericire pentru internaționalul lui Mircea Lucescu și pentru echipa sa, mingea respectivă a lovit însă doar bara.

Lisav Eissat a fost integralist în acest meci. În minutul 67 el a încasat și un cartonaș galben. La final, a primit nota 5.5 din partea celor de la Flashscore. De asemenea, în viziunea Sofascore, prestația sa a fost una de nota 6.1.

Nici fratele lui Eissav Eisat nu a mai ajuns în cele din urmă la Dinamo în această iarnă

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a explicat de ce s-a luat decizia de a se renunța, cel puțin pentru moment, la serviciile lui Liam Eissat, deși acesta a făcut inclusiv cantonamentul de iarnă din Antalya alături de echipa antrenată de Zeljko Kopic:

„Până la urmă nu l-am semnat pe Liam, pe Eissat, pentru că ar fi avut foarte puține șanse să joace anul ăsta aici, avem 7 wingeri, el fiind poziționat winger special. Și am luat decizia ca până în vară să rămână la Maccabi, să fie monitorizat, să încerce să joace mai mult acolo și să reluăm discuția în vară, să vedem cum îl putem aduce.

Era mai bine și pentru el, decât să joace la echipa noastră a doua, la Liga 3, era mai important să încerce să aibă minute într-o categorie mai bună, mai bine plasată”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
