Jucătorul de națională găsit vinovat după bătaia din Suedia are o imagine fantastică în Polonia: „Calități de cel mai înalt nivel. A influențat întreg campionatul”

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Virgil Ghiță (28 de ani) a jucat timp de 3 ani și jumătate la MKS Cracovia. A părăsit Ekstraklasa la începutul sezonului trecut pentru a merge în liga secundă germană, la Hannover, dar polonezii încă se raportează la el atunci când evaluează fundașii centrali din campionat. FANATIK a discutat cu Szymon Janczyk, unul dintre cei mai importanți jurnaliști din Polonia, despre impactul pe care Ghiță l-a avut în Ekstraklasa după transferul de la Farul, realizat la începutul lui 2022.

Virgil Ghiță a fost criticat în România după înfrângerea din Suedia, dar Hagi continuă să-i dea credit

Virgil Ghiță a fost învinovățit în emisiunile de analiză ( ) pentru modul cum a tratat fazele din care Suedia a marcat cele două goluri la Solna, acum o săptămână. Gică Hagi a fost întrebat dacă îl vede vinovat pe fostul fundaș al Farului pentru golurile înscrise de Isak și Gyokeres.

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Selecționerul a „parat” atacul și . În Polonia, Ghiță și-a construit o imagine solidă ca jucător al Cracoviei. Din informațiile FANATIK, el se va întoarce în 11-le de start al României în partida de la Varșovia, după ce nu a fost titular în fața Bosniei.

„Dintre toți românii trecuți prin liga poloneză în ultimii ani, Ghiță mi-a plăcut cel mai mult. Nu a făcut diferența doar pentru Cracovia, ci a setat un standard pentru întreg campionatul”, spune Szymon Janczyk pentru FANATIK.

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„Puteai să vezi la el calități de cel mai înalt nivel pentru postul pe care joacă. Pase progresive fantastice, era puternic, bun la sol, bun și în duelurile aeriene. A fost constant timp de 3 ani, aproape că n-a greșit deloc. Cred că niciunul dintre români nu s-a apropiat de nivelul lui. Râpă, de exemplu, a fost bun, dar nu era de nivel internațional. Sergiu Hanca nu era constant. Ambii au avut perioade bune. Nu au fost aproape de Ghiță, totuși. Acum, Racovițan și Hindrich sunt doi jucători care aduc plusuri în campionatul polonez”, explică Janczyk.

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Virgil Ghiță este om de bază și la Hannover, în liga secundă germană

Produs al Academiei Hagi, Ghiță a petrecut 7 ani la Viitorul, devenită ulterior Farul în urma fuziunii din 2021. A fost un om de bază pentru Gică Hagi la echipa de club, apoi și-a consolidat statutul în Polonia, la MKS Cracovia.

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În 2025, Hannover a plătit 700.000 de euro pentru transferul său. Ghiță s-a impus și în Germania, unde a adunat 34 de meciuri. Are două goluri marcate și un assist în ultimul an. La echipa națională, apărătorul a ajuns la 11 selecții. Are un gol, în fața Austriei, în mandatul lui Mircea Lucescu. Reușita sa a fost decisivă pentru victoria României pe Arena Națională.