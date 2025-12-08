Jucătorul de pe locul 5 mondial a anunţat că renunţă să mai reprezinte România: „Abia aştept acest nou capitol!”

ADVERTISEMENT

Veste proastă pentru tenisul românesc. Yannick Alexandrescu, unul dintre cei mai promițători sportivi din Europa, a anunțat că nu va mai participa la competiții sub steagul tricolor. De acum înainte, acesta va reprezenta naționala Franței.

România rămâne fără unul dintre cei mai promițători jucători de tenis din lume. Sportivul a ales să reprezinte Franța

, iar vestea că Yannick Alexandrescu va reprezenta în viitor Franța nu pică într-un moment deloc bun. Sportivul este văzut drept un jucător de mare potențial și ocupă locul 5 în clasamentul mondial la juniori.

ADVERTISEMENT

Yannick Alexandrescu este campion european la Under 16 și vicecampion la U17. Mai mult, acesta a fost finalist la competiția World Tennis Tour Junior Final. Sportivul a ajuns până în sferturi la

Yannick Alexandrescu a ales Franța în detrimentul României. Anunțul făcut de tânărul tenismen pe rețelele de socializare

Anunțul a fost făcut chiar de tenismen prin intermediul rețelelor de socializare. Yannick a mulțumit Federației Române pentru sprijinul primit în timpul junioratului și s-a declarat entuziasmat să reprezinte Franța în viitor.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit să anunţ că, de acum înainte, voi reprezenta Franţa. Pe lângă cetăţenie, cultura franceză face parte din mine de când mă ştiu. De acum înainte mă voi antrena la Paris, la Centrul Naţional de Antrenament.

ADVERTISEMENT

Sunt mândru şi nerăbdător să încep acest nou capitol. Mulţumesc frumos Federaţiei Române de Tenis şi tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea mea de-a lungul anilor”, a scris sportivul pe contul său personal de social media.