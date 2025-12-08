Sport

Jucătorul de pe locul 5 mondial a anunţat că renunţă să mai reprezinte România: „Abia aştept acest nou capitol!”

Lovitură cumplită pentru sportul din România. Un jucător de mare perspectivă a ales să reprezinte o altă țară. "Mulţumesc frumos Federaţiei”. Pentru ce națională va evolua.
Alex Bodnariu
08.12.2025 | 09:57
Jucatorul de pe locul 5 mondial a anuntat ca renunta sa mai reprezinte Romania Abia astept acest nou capitol
ULTIMA ORĂ
Probleme pentru sportul românesc. Un jucător talentat a ales o altă națională
ADVERTISEMENT

Veste proastă pentru tenisul românesc. Yannick Alexandrescu, unul dintre cei mai promițători sportivi din Europa, a anunțat că nu va mai participa la competiții sub steagul tricolor. De acum înainte, acesta va reprezenta naționala Franței.

România rămâne fără unul dintre cei mai promițători jucători de tenis din lume. Sportivul a ales să reprezinte Franța

România suferă de ani la rând la tenisul masculin, iar vestea că Yannick Alexandrescu va reprezenta în viitor Franța nu pică într-un moment deloc bun. Sportivul este văzut drept un jucător de mare potențial și ocupă locul 5 în clasamentul mondial la juniori.

ADVERTISEMENT

Yannick Alexandrescu este campion european la Under 16 și vicecampion la U17. Mai mult, acesta a fost finalist la competiția World Tennis Tour Junior Final. Sportivul a ajuns până în sferturi la Roland Garros, în proba pentru juniori.

Yannick Alexandrescu, după aurul câștigat la europenele U16
Yannick Alexandrescu, după aurul câștigat la europenele U16

Yannick Alexandrescu a ales Franța în detrimentul României. Anunțul făcut de tânărul tenismen pe rețelele de socializare

Anunțul a fost făcut chiar de tenismen prin intermediul rețelelor de socializare. Yannick a mulțumit Federației Române pentru sprijinul primit în timpul junioratului și s-a declarat entuziasmat să reprezinte Franța în viitor.

ADVERTISEMENT
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion...
Digi24.ro
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

„Sunt fericit să anunţ că, de acum înainte, voi reprezenta Franţa. Pe lângă cetăţenie, cultura franceză face parte din mine de când mă ştiu. De acum înainte mă voi antrena la Paris, la Centrul Naţional de Antrenament.

ADVERTISEMENT
Shakira nu s-a putut abține, după
Digisport.ro
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique

Sunt mândru şi nerăbdător să încep acest nou capitol. Mulţumesc frumos Federaţiei Române de Tenis şi tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea mea de-a lungul anilor”, a scris sportivul pe contul său personal de social media.

Pleacă Musi după anunțul lui Giovanni Becali? Cum arată campania de transferuri a...
Fanatik
Pleacă Musi după anunțul lui Giovanni Becali? Cum arată campania de transferuri a lui Dinamo în iarnă și ce oferte are Stoinov. Exclusiv
Autocarul lui Juventus, atacat cu pietre la Napoli. Motive de îngrijorare pentru Mircea...
Fanatik
Autocarul lui Juventus, atacat cu pietre la Napoli. Motive de îngrijorare pentru Mircea Lucescu
Cum a ajuns Sorana Cîrstea să joace tenis, de fapt. Promisiunea pe care...
Fanatik
Cum a ajuns Sorana Cîrstea să joace tenis, de fapt. Promisiunea pe care tatăl sportivei și-a făcut-o cu ani în urmă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!