Jucătorul de tenis care a fost ruinat de propriul tată. Cum a aflat că a pierdut 30 de milioane de euro

Câștigătorul Openului Statelor Unite, în anul 2009, când l-a învins în finală pe Roger Federer, este în centrul atenției. Juan Martin del Potro (37 de ani) este jucătorul profesionist de tenis care a fost ruinat de propriul tată.

Cum a pierdut un tenismen o avere din cauza tatălui său

A fost numărul 3 mondial ATP, însă a avut parte de numeroase probleme. La începutul lui 2022 s-a retras din activitatea competițională, în lacrimi, dar a revenit în circuit câteva luni mai târziu. Juan Martin del Potro a recunoscut că tranziția nu este una ușoară.

Ajuns la vârsta de 37 de ani, fostul jucător de tenis a mărturisit că se confruntă cu neplăceri de natură fizică. A trecut prin multe accidentări și necazuri de ordin material. Sportivul a aflat cu stupoare că este la un pas de faliment.

Tenismenul a pierdut aproximativ 30 milioane de euro din cauza tatălui său. Figura paternă a investit de-a lungul anilor în diverse afaceri, mai ales în agricultură. Din păcate, niciun business nu a mers așa cum se aștepta.

Deciziile bărbatului nu au fost unele tocmai bune, ducând la o situație delicată. Adevărul a ieșit la iveală după moartea figurii paterne, care s-a produs în 2021. Acela a fost momentul în care Juan Martin del Potro .

Un alt motiv care a dus la risipirea unor sume impresionante are legătură cu jocurile de noroc. Sportivul de origine argentiniană trăiește o adevărată dramă și nu-și poate reveni. În plus, trebuie să achite datoriile lăsate de tatăl său.

Câți bani mai are cunoscutul jucător de tenis

„În bancă, nu ar trebui să aibă mai mult de trei milioane de dolari (n.r: Juan Martin del Potro). Sunt mulți bani, desigur, dar s-a gândit că nu va mai trebui să muncească niciodată în viața lui când și-a dat seama de acest dezastru.

Juan s-a trezit în cel mai rău scenariu când a intrat în calcule”, a dezvăluit prezentatoarea TV, Karina Mazzocco, pentru postul argentinian America TV, relatează . În altă ordine de idei, Juan Martin del Potro a câștigat sume importante din tenis.

A acumulat de-a lungul carierei sale aproape 26 de milioane de dolari. Cu toate acestea, când a decis să se retragă și-a dat seama că nu are viitorul asigurat din cauza alegerilor financiare făcute de regretatul său tată.

Bărbatul i-a gestionat greșit banii. Tatăl campionului de la US Open, Daniel del Potro, a încetat din viață la vârsta de 63 de ani. Decesul a survenit la scurtă vreme după ce suferise o intervenție complicată la inimă.

Mesajul emoționat transmis după moartea tatălui

Juan Martin del Potro s-a trezit fără circa 30 de milioane de euro din cauza tatălui, dar a suferit enorm la moartea acestuia. Bărbatul de profesie medic veterinar a fost mereu prezent la meciurile disputate de fiul său încă din perioada de juniorat.

„Ești unicul meu campion. Îți mulțumesc pentru că m-ai crescut cu onestitate, cu sacrificii, ai făcut imposibilul posibil pentru ca eu să-mi ating visul de a deveni jucător de tenis”, a notat pe social media, la acea vreme.