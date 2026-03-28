Jucătorul despre care Guardiola a spus că „e cel mai talentat pe care l-a antrenat” e gata să plece de la Manchester City! Anunțul șoc făcut de presa engleză

Manchester City ar putea să treacă printr-o perioadă de reconstrucție în vară, iar unul dintre jucătorii apreciați de Pep Guardiola e aproape de plecare.
Mihai Alecu
28.03.2026 | 06:15
Phil Foden e gata să plece de la Manchester City în vară. Foto: Hepta
Manchester City tocmai a câștigat Cupa Ligii Angliei, după o finală cu Arsenal, 2-0, însă chiar și în aceste condiții există o nemulțumire la formația „cetățenilor” cu privire la rezultatele din actuala stagiune. Formația condusă de Pep Guardiola i-a obișnuit pe suporteri cu un nivel excepțional și pretențiile sunt uriașe.

Phil Foden ar putea să plece de la Manchester City în vară

Lotul celor de la Manchester City a suferit modificări în vară, când s-au făcut investiții importante, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Formația engleză și-a adus întăriri și în perioada competițională din iarnă, iar acum concurența pe posturi este mai acerbă ca oricând și jucători precum Phil Foden au ajuns să lustruiască banca de rezerve. Englezul este nemulțumit de rolul pe care îl are și se gândește serios să plece de la Manchester City.

Presa britanică notează că mijlocașul ofensiv nu mai vrea să fie un fotbalist de lot pentru „cetățeni” în stagiunea viitoare și le-a transmis deja conducătorilor că vrea să schimbe aerul în vară, iar mai multe formații din Premier League stau la pândă și ar fi dispuse să-l transfere pe jucătorul care are doar 25 de ani. El și-a făcut debutul pentru trupa din Manchester pe când era un adolescent și are deja peste 15 trofee câștigate.

Pep Guardiola l-a declarat pe Phil Foden ca fiind cel mai talentat jucător pe care l-a antrenat

Pep Guardiola este recunoscut ca fiind un tehnician ce nu are declarații exagerate, ci mai degrabă preferă să fie ponderat când vorbește despre calitățile pe care le au elevii săi. Totuși, ibericul a făcut o excepție când a discutat despre talentul pe care îl are Phil Foden și a făcut o apreciere ce a surprins pe multă lume.  Spaniolul a spus că jucătorul britanic este „cel mai talentat pe care l-a antrenat”.

„Phil Foden este cel mai talentat jucător pe care l-am văzut vreodată și pe care l-am antrenat. Cel mai bun a fost Messi, dar pe el nu l-am avut pe când avea 17 ani, iar la vârsta asta, nu am văzut un fotbalist cu potențialul pe care îl are Phil Foden”, a declarat Pep Guardiola în 2021.

  • Phil Foden este și internațional englez, el fiind selecționat de 47 de ori până acum, timp în care a marcat de 4 ori.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!