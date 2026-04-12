Jucătorul din Generația de Aur care își vinde casa. Locuința e într-o zonă aparte a Bucureștiului

ADVERTISEMENT

Miodrag Belodedici (61 de ani) este jucătorul din Generația de Aur care își vinde casa situată într-o zonă considerată specială din București. Mai exact, foarte aproape de Strada Armenească, deci în proximitatea Pieței Universității, așadar centrul Capitalei, într-un cartier în același timp foarte liniștit, unde nu se simte deloc, în mod destul de bizar chiar, traficul de multe ori sufocant din acest oraș.

De altfel, exact la acest aspect s-a și referit în mod special Cornelia, soția fostului mare fundaș central, singurul fotbalist român din istorie care a câștigat Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor de două ori, cu două echipe diferite, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. Ea a postat un anunț în acest sens prin intermediul paginii personale de Facebook.

ADVERTISEMENT

Astfel, a oferit câteva detalii foarte interesante privitoare la imobilul respectiv. Este vorba despre un apartament situat la primul etaj al unei case construite în perioada interbelică. Cornelia a explicat că a luat împreună cu soțul său decizia de a scoate la vânzare această locuință a familiei pentru că au decis împreună să se mute în altă parte, într-o zonă la fel de „boemă”.

Cum arată apartamentul scos la vânzare de familia Belodedici

Femeia a ținut să puncteze că zona în care se află apartamentul scos acum la vânzare „păstrează farmecul Bucureștiului de altădată”. În plus, ea a postat cu această ocazie și câteva fotografii din interiorul imobilului. „Aș vrea să scriu câteva cuvinte despre un loc care nu este doar despre pereți și metri pătrați, ci despre starea pe care ți-o dă. Este, de fapt, despre un stil de viață. Pe o străduță liniștită, între Maria Rosetti și Armenească, la primul etaj într-o casă interbelică (P+1), care păstrează farmecul Bucureștiului de altădată, se află apartamentul din poze, pentru care căutăm un alt proprietar. Noi am schimbat aceasta zonă boemă, cu alta la fel.

ADVERTISEMENT

E genul de loc în care diminețile sunt mai calme, lumina intră frumos pe ferestre înalte, iar liniștea e reală — nu doar promisă. Cu intrare separată și o atmosferă care te face să simți că stai mai degrabă într-o casă decât într-un apartament, spațiul are un aer elegant și cald în același timp. Locuinta are 87 mp utili (97 mp cu boxă si un mic balconaș) si este configurată ca având 2 camere, transformate din 3 camere. Zona este una dintre acele părți rare ale centrului în care încă mai găsești străzi fără trafic și o energie boemă, dar ești la câteva minute de tot ce contează”, a fost mesajul postat de Cornelia, , pe pagina personală de Facebook.