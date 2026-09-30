Jucătorul din lotul României, monitorizat din Serie A şi Bundesliga: „Kopic spunea că este cel mai bun!”

Ionuţ Radu a fost titularul din poarta României în meciurile cu Suedia şi Bosnia-Herţegovina. Gheorghe Hagi a dezvăluit după înfrângerea cu ex-iugoslavii că a vrut să îl titularizeze în poartă pe Otto Hindrich, care are şanse mari să joace împotriva Poloniei.
Portarul transferat de Legia Varşovia de la CFR Cluj a avut o evoluţie fantastică în actuala stagiune. Iar Hindrich este urmărit deja de echipele din Top 5 campionate europene. Koln a vrut să îl transfere în vară, iar Lazio îl monitorizează. Legia vrea 10.000.000 de euro pe român.
Alessandro Caparco a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu Zeljko Kopic despre Otto Hindrich. Fost antrenor cu portarii din staff-ul croatului la Dinamo, Caparco a declarat că parametrii lui Hindrich arată că e cel mai bun din Polonia:
„Tot Radu ar trebui să fie titular, 100%, dar Hindrich am înțeles că… Mister Kopic a mers în Polonia și voia să ia un portar. Îi analiza pe toți, iar Hindrich, ca procentaj de reușită era cel mai bun din campionat.
Eu cred că asta e greșeala la naționala, că Radu e portar de valoare, joacă în Spania, e coloana vertebrală, nu ai voie să schimbi tot timpul și asta pentru un meci greșit. Așa nu mai e niciun fel de continuitate”, a declarat Caparco la Digisport.
Gică Hagi a surprins la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Bosnia-Herţegovina. Selecţionerul a declarat că regretă că nu l-a titularizat pe Hindrich, spunând că merita să îi acorde o şansă:
”Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, pentru că merita. A apărat foarte bine cu Țara Galilor și trebuia să-i dau și lui o șansă, dar asta e”, a spus Gheorghe Hagi în conferinţă.