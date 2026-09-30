Sport

Jucătorul din lotul României, monitorizat din Serie A şi Bundesliga: „Kopic spunea că este cel mai bun!”

Unul dintre jucătorii din lotul României a atras atenţia echipelor din Top 5 campionate. Clubul vrea 10.000.000 de euro după ce a plătit 600.000 de euro pe mutare.
Marian Popovici
30.09.2026 | 17:04
Jucatorul din lotul Romaniei monitorizat din Serie A si Bundesliga Kopic spunea ca este cel mai bun
ULTIMA ORĂ
Jucătorul din lotul României, monitorizat de Lazio şi Koln: "Kopic spunea că este cel mai bun!". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Ionuţ Radu a fost titularul din poarta României în meciurile cu Suedia şi Bosnia-Herţegovina. Gheorghe Hagi a dezvăluit după înfrângerea cu ex-iugoslavii că a vrut să îl titularizeze în poartă pe Otto Hindrich, care are şanse mari să joace împotriva Poloniei.

Otto Hindrich, cel mai bun din Polonia! Legia cere 10.000.000 de euro

Portarul transferat de Legia Varşovia de la CFR Cluj a avut o evoluţie fantastică în actuala stagiune. Iar Hindrich este urmărit deja de echipele din Top 5 campionate europene. Koln a vrut să îl transfere în vară, iar Lazio îl monitorizează. Legia vrea 10.000.000 de euro pe român.

ADVERTISEMENT

Alessandro Caparco a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu Zeljko Kopic despre Otto Hindrich. Fost antrenor cu portarii din staff-ul croatului la Dinamo, Caparco a declarat că parametrii lui Hindrich arată că e cel mai bun din Polonia:

„Tot Radu ar trebui să fie titular, 100%, dar Hindrich am înțeles că… Mister Kopic a mers în Polonia și voia să ia un portar. Îi analiza pe toți, iar Hindrich, ca procentaj de reușită era cel mai bun din campionat.

ADVERTISEMENT
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând...
Digi24.ro
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare

Eu cred că asta e greșeala la naționala, că Radu e portar de valoare, joacă în Spania, e coloana vertebrală, nu ai voie să schimbi tot timpul și asta pentru un meci greșit. Așa nu mai e niciun fel de continuitate”, a declarat Caparco la Digisport.

ADVERTISEMENT
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore...
Digisport.ro
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei

Hagi a regretat că l-a lăsat pe bancă: „Trebuia să-i dau şi lui o şansă”

Gică Hagi a surprins la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Bosnia-Herţegovina. Selecţionerul a declarat că regretă că nu l-a titularizat pe Hindrich, spunând că merita să îi acorde o şansă:

ADVERTISEMENT

”Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, pentru că merita. A apărat foarte bine cu Țara Galilor și trebuia să-i dau și lui o șansă, dar asta e”, a spus Gheorghe Hagi în conferinţă.

  • 24 de ani are Otto Hindrich
  • 2.000.000 de euro e cota de piaţă a portarului
„Ne-am împrumutat că să-l ducem la fotbal”! Povestea cutremurătoare din spatele ascensiunii lui...
Fanatik
„Ne-am împrumutat că să-l ducem la fotbal”! Povestea cutremurătoare din spatele ascensiunii lui Mihnea Rădulescu: „Am plâns în hohote când a marcat!”
Ea este „Mamaie Eugenia”, brașoveanca de 85 de ani care vine să alerge...
Fanatik
Ea este „Mamaie Eugenia”, brașoveanca de 85 de ani care vine să alerge la Azuga Trail Race. Urcă iar traseul Sorica și scrie o nouă poveste
Giovanni Becali s-a operat! Ce a pățit celebrul impresar: “Urmează să încep recuperarea!”
Fanatik
Giovanni Becali s-a operat! Ce a pățit celebrul impresar: “Urmează să încep recuperarea!”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Hagi renunță la tricolorul cu 47 de selecții la echipa națională
iamsport.ro
Hagi renunță la tricolorul cu 47 de selecții la echipa națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!