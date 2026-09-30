Jucătorul din lotul României, monitorizat din Serie A şi Bundesliga: „Kopic spunea că este cel mai bun!”

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în meciurile cu Suedia şi Bosnia-Herţegovina. Gheorghe Hagi a dezvăluit după înfrângerea cu ex-iugoslavii că a vrut să îl titularizeze în poartă pe Otto Hindrich, care are şanse mari să joace împotriva Poloniei.

Otto Hindrich, cel mai bun din Polonia! Legia cere 10.000.000 de euro

Portarul transferat de Legia Varşovia de la CFR Cluj a avut o evoluţie fantastică în actuala stagiune. Iar Hindrich este urmărit deja de echipele din Top 5 campionate europene. Koln a vrut să îl transfere în vară, iar Lazio îl monitorizează. Legia vrea 10.000.000 de euro pe român.

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Alessandro Caparco a dezvăluit discuţia despre Otto Hindrich. Fost antrenor cu portarii din staff-ul croatului la Dinamo, Caparco a declarat că parametrii lui Hindrich arată că e cel mai bun din Polonia:

„Tot Radu ar trebui să fie titular, 100%, dar Hindrich am înțeles că… Mister Kopic a mers în Polonia și voia să ia un portar. Îi analiza pe toți, iar Hindrich, ca procentaj de reușită era cel mai bun din campionat.

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Eu cred că asta e greșeala la naționala, că Radu e portar de valoare, joacă în Spania, e coloana vertebrală, nu ai voie să schimbi tot timpul și asta pentru un meci greșit. Așa nu mai e niciun fel de continuitate”, a declarat Caparco la .

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Hagi a regretat că l-a lăsat pe bancă: „Trebuia să-i dau şi lui o şansă”

Gică Hagi a surprins la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Bosnia-Herţegovina. Selecţionerul a declarat că regretă că nu l-a titularizat pe Hindrich, spunând că merita să îi acorde o şansă:

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”Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, pentru că merita. A apărat foarte bine cu Țara Galilor și trebuia să-i dau și lui o șansă, dar asta e”, a spus Gheorghe Hagi în conferinţă.