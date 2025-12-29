Sport

Jucătorul din SuperLiga care i-a uimit pe colegi: „Bun rău de tot! Nu are nimeni în România calitate ca a lui”

Fostul jucător de la FCSB a avut o declarație sinceră în momentul în care a vorbit despre fostul său coleg, pe care l-a descris ca fiind cel mai bun din SuperLiga.
Mihai Alecu
29.12.2025 | 14:23
Jucatorul din SuperLiga care ia uimit pe colegi Bun rau de tot Nu are nimeni in Romania calitate ca a lui
Jucătorul din SuperLiga care este cel mai bun
ADVERTISEMENT

Hervin Ongenda, jucătorul de la FC Botoșani, a reușit să impresioneze încă de la primul antrenament, iar fostul său coleg a avut numai cuvinte de laudă pentru acesta.

Cum i-a cucerit Ongenda pe jucătorii de la Botoșani

Sebastian Chitoșcă, care a evoluat la trupa patronată de Valeriu Iftime împreună cu jucătorul francez, spune că la nivel de talent acesta nu are rival în SuperLig României.

ADVERTISEMENT

”Vine Ongenda… A pus piciorul de două ori pe minge: eu n-am văzut fotbalist cu mai mare calitate decât el, live. Nu știu ce arată el în meciuri, dar știi că sunt jucători de antrenament… Nu vorbim de temperament, ci de calitate fotbalistică. Și nu o spun eu… Cu durerea asta (n.r. în cot) el joacă în SuperLiga și joacă undeva la 10% din ce poate. Din talent! Bun rău de tot.

Nu întâmplător a jucat la PSG. Nu are nimeni în România calitate ca a lui. Nu e în România jucător mai talentat decât el. Dacă avea 30% din dorința lui Sebastian Chitoșcă să joace fotbal, acum tot la PSG era. Că este prea calitate omul. Dar doarme două ore pe noapte… Ăia din Olanda i-au luat apartament în fața stadionului, să nu mai întârzie la antrenament și tot nu se ducea”, a povestit Sebastian Chitoșcă.

ADVERTISEMENT
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina...
Digi24.ro
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească

Ongenda, crescut la PSG, a jucat alături de staruri uriașe

Startul carierei, când a fost promovat la prima echipă a celor de la PSG, a arătat că Ongenda are un talent imens, crede Chitoșcă.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!

„Când joci cu Thiago Motta, cu Thiago Silva, cu Ibrahimovic… te antrenează Blanc sau cine era, trebuia să ai calitate mare. Omul era `spart`, venea în vestiar… Ultimul, mereu. N-avea niciun chef. Dar cu mingea la picior, în antrenament, mai avea momente când mai accelera, pentru că îi cerea valoarea lui.

Lovirea mingii, driblinguri. E genul de fotbalist de câteva zeci de milioane reale”, a mai spus Chitoșcă pentru iamsport.

ADVERTISEMENT

Ongenda nu a reușit să se impună la Rapid

Debutat la prima echipă a celor de la PSG în 2013, sezon în care a marcat inclusiv în Supercupa Franței, Ongenda avea să ajungă în SuperLiga României în 2018, când semna cu FC Botoșani. A reușit să atragă atenția prin finețea tehnică arătată și viziunea de joc excepțională, iar după doi ani prinde un nou tren către fotbalul mare când era transferat de Chievo, în Italia.

Totuși, nu s-a impus și s-a întors în România, la Botoșani, după care a jucat și la Rapid, însă în Giulești a prins doar 4 meciuri și a fost o nouă dezamăgire pe care mijlocașul ofensiv a oferit-o. Din 2024 este din nou la Botoșani, iar în actuala stagiune a punctat de 3 ori și a oferit 5 pase decisive, fiind unul dintre oamenii cei mai importanți la trupa moldavă care se luptă pentru primele locuri.

A schimbat mănușile de portar cu cele de… pompier! Povestea fostului goalkeeper de...
Fanatik
A schimbat mănușile de portar cu cele de… pompier! Povestea fostului goalkeeper de la CFR Cluj, martor ocular la victoria istorică de pe Old Trafford
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Jucătorul lui Manchester United merge în Serie...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Jucătorul lui Manchester United merge în Serie A
Cum a reacționat iubita lui Radu Drăgușin după ce fundașul lui Tottenham a...
Fanatik
Cum a reacționat iubita lui Radu Drăgușin după ce fundașul lui Tottenham a revenit pe teren: ”Cel mai frumos cadou”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
`Nu îl vom mai vedea pe Michael Schumacher`. 12 ani de la accidentul...
iamsport.ro
`Nu îl vom mai vedea pe Michael Schumacher`. 12 ani de la accidentul suferit de marele campion în Meribel
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!