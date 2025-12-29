Jucătorul din SuperLiga care i-a uimit pe colegi: „Bun rău de tot! Nu are nimeni în România calitate ca a lui”

ADVERTISEMENT

Hervin Ongenda, jucătorul de la FC Botoșani, a reușit să impresioneze încă de la primul antrenament, iar fostul său coleg a avut numai cuvinte de laudă pentru acesta.

Cum i-a cucerit Ongenda pe jucătorii de la Botoșani

Sebastian Chitoșcă, care a evoluat la trupa patronată de Valeriu Iftime împreună cu jucătorul francez, spune că la nivel de talent acesta nu are rival în SuperLig României.

”Vine Ongenda… A pus piciorul de două ori pe minge: eu n-am văzut fotbalist cu mai mare calitate decât el, live. Nu știu ce arată el în meciuri, dar știi că sunt jucători de antrenament… Nu vorbim de temperament, ci de calitate fotbalistică. Și nu o spun eu… Cu durerea asta (n.r. în cot) el joacă în SuperLiga și joacă undeva la 10% din ce poate. Din talent! Bun rău de tot.

Nu întâmplător a jucat la PSG. Nu are nimeni în România calitate ca a lui. Nu e în România jucător mai talentat decât el. Dacă avea 30% din dorința lui Sebastian Chitoșcă să joace fotbal, acum tot la PSG era. Că este prea calitate omul. Dar doarme două ore pe noapte… Ăia din Olanda i-au luat apartament în fața stadionului, să nu mai întârzie la antrenament și tot nu se ducea”, a povestit Sebastian Chitoșcă.

Ongenda, crescut la PSG, a jucat alături de staruri uriașe

Startul carierei, când a fost promovat la prima echipă a celor de la PSG, a arătat că Ongenda are un talent imens, crede Chitoșcă.

„Când joci cu Thiago Motta, cu Thiago Silva, cu Ibrahimovic… te antrenează Blanc sau cine era, trebuia să ai calitate mare. Omul era `spart`, venea în vestiar… Ultimul, mereu. N-avea niciun chef. Dar cu mingea la picior, în antrenament, mai avea momente când mai accelera, pentru că îi cerea valoarea lui.

Lovirea mingii, driblinguri. E genul de fotbalist de câteva zeci de milioane reale”, a mai spus Chitoșcă pentru .

Ongenda nu a reușit să se impună la Rapid

Debutat la prima echipă a celor de la PSG în 2013, sezon în care a marcat inclusiv în Supercupa Franței, Ongenda avea să ajungă în în 2018, când semna cu FC Botoșani. A reușit să atragă atenția prin finețea tehnică arătată și viziunea de joc excepțională, iar după doi ani prinde un nou tren către fotbalul mare când era transferat de Chievo, în Italia.

Totuși, nu s-a impus și s-a întors în România, , după care a jucat și la Rapid, însă în Giulești a prins doar 4 meciuri și a fost o nouă dezamăgire pe care mijlocașul ofensiv a oferit-o. Din 2024 este din nou la Botoșani, iar în actuala stagiune a punctat de 3 ori și a oferit 5 pase decisive, fiind unul dintre oamenii cei mai importanți la trupa moldavă care se luptă pentru primele locuri.